Трамвай в Солнечный запустят 17 февраля

Это трамвай №9, который будет ходить по продленной ветке по улице 2-я Новосибирская.

Власти Екатеринбурга назвали точную дату, когда запустят трамвай в Солнечный — он начнет возить жителей отдаленного микрорайона уже в эту субботу, 17 февраля, пишет E1.RU. Информацию об этом подтвердили в мэрии. В Солнечный будет ходить маршрут №9, он едет со Вторчермета к метро в Ботаническом районе.

Кроме того, в Солнечный планируется направить еще один маршрут. Вероятно, это будет трамвай № 17 (сейчас он ездит от ТРЦ «Карнавал» до остановки «Керамическая»). Тем не менее на первых порах обслуживать линию будет только «девятка».

Сейчас на новой ветке проводят тренировки водителей, а недавно на трамвайных путях в Солнечном застряла уборочная техника. На выезде из микрорайона во время обкатки трамвая образовались глухие пробки: автомобилистов о тренировках не предупредили.

Напомним, недавно, перед Новым годом, был запущен долгожданный трамвай в Академический. Трамвай ходит через ул. Радищева и 8 Марта. На линии работает 12 вагонов, большая часть из них двусоставные.

Ранее городские власти планировали приобрести для трамвайной линии новые вагоны. Но сделать это оперативно не получилось. Сегодня стоимость одного вагона — 160 млн руб. Чтобы приступить к эксплуатации этой линии, необходимо 12 вагонов — на их покупку понадобится около 2 млрд руб.

Глава города Алексей Орлов отметил, что для продолжения строительства трамвайных линий в новом районе Екатеринбурга необходимо заключить концессионное соглашение. Для этого администрация подготовила весь необходимый пакет документов. Для реализации проекта предусмотрены средства в городском и областном бюджетах. Город также рассчитывает на привлечение федерального финансирования по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

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