Конфискация имущества в России официально разрешена. Путин подписал документы

Корректировки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, при этом к преступлениям отнесут также наемничество, дезертирство, неисполнение приказа, получение или дачу взятки.

7 февраля Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии, призывы к антигосударственным действиям и другие преступления против безопасности России, 14 февраля их подписал Владимир Путин. Статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества) было решено дополнить примечаниями — под деятельностью, направленной против безопасности страны, будет пониматься совершение любого из преступлений из приложенного списка, в том числе наемничество, дезертирство, неисполнение приказа, получение или дача взятки. Всего в перечне более 30 уголовных статей, пишут РИА Новости.

Изменения внесут в том числе в статьи о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4). Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом. Соответствующий документ появился 14 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать. Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.

Если будет доказано, что гражданин приобрел на полученные за совершенное преступление средства какое-либо имущество, его тоже могут конфисковать: это могут быть автомобили, загородные участки, денежные средства на банковских счетах и прочее, — говорят эксперты DK.RU.