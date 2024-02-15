Бизнес жалуется на высокие комиссии при обязательной продаже валютной выручки

Сбор за валютный контроль и проведение одного платежа составляет 70–120 тыс. руб., комиссия за трансграничные переводы из зарубежных банков на российский счет достигает 6%.

Российский бизнес пожаловался на высокие комиссии при конвертации валюты для обязательной продажи валютной выручки, пишут «Известия». В условиях санкций дополнительные сборы достигают 6%, а за валютный контроль могут взимать до 120 тыс. руб. за платеж.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что экспортеры обязаны продавать валютную выручку в России, но при этом теряют часть средств при трансграничных переводах.

Источник на банковском рынке рассказал, что многие кредитные учреждения увеличили сбор за валютный контроль, сегодня он доходит до 70–120 тыс. руб. за платеж.

Кроме того, некоторые финансовые организации, которые до сих пор работают с долларом и евро, берут комиссию за входящий валютный платеж, и ее размер действительно может быть чувствительным для предпринимателя, — добавил источник.

Минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет, но в некоторых банках он достигает 6% в зависимости от валюты и вида транзакции.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский объясняет, что у банков растут издержки при переводах в валютах недружественных стран, также ухудшаются условия хранения и вывода валюты со счетов:

Получается, что компании теряют значительную часть прибыли на перечислении валюты в страну. А это, в свою очередь, перекладывается на потребителя и влияет на цены для граждан, — добавил он.

Владимир Гамза добавил, что при всех сложностях бизнес четко выполняет правила:

Благодаря мерам жесткого контроля за компаниями курс нацвалюты ощутимо укрепился в октябре-ноябре. Но эффект от этого уже снижает значимость, поскольку сейчас на первый план выходят непосредственно объемы товарно-денежных потоков.

Ранее DK.RU рассказывал, что мера по обязательной продаже валютной выручки была введена в октябре 2023 г. Это было необходимо для стабилизации курса рубля.

Компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% средств с момента их получения за рубежом, а затем продать на внутреннем рынке минимум 90% зачисленной валюты. Мера касается 43 групп компаний из энергетической, металлургической, химической, лесной и сельскохозяйственной отраслей.

Правительство довольно результатами введенной меры и предлагает продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 г. На данный момент она носит временный характер — до 30 апреля 2024 г.