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В центре Екатеринбурга выставили на продажу один из старейших паркингов города

В центре Екатеринбурга выставили на продажу один из старейших паркингов города
Иллюстрация: АН «Атомстройкомплекс», опубликовано на «Авито»

Шестиэтажное здание на ул. Попова, 6 принадлежит «Атомстройкомплексу». Собственник планирует выручить за него 260 млн руб. Объявление размещено компанией на «Авито».

#НОВОСТИ

Здание на 300 машиномест занимает участок площадью 0,5 гектаров во дворах за торговым центром «Успенский». Паркинг полностью загружен: 88 мест сдается в почасовую аренду, а на остальные заключены долгосрочные договора аренды. Арендный поток в декабре 2023 составил 1,47 млн руб.

В компании объяснили, что этот вид бизнеса является непрофильным для «Атомстройкомплекса», поэтому было принято решение о продаже объекта.

Паркинг расположен в центре города, в окружении торговых центров и отелей. Эксперты считают, что на этом месте можно было бы построить бизнес-центр, гостиницу или жилой комплекс, однако для этого потребуется изменить градостроительную документацию.

Как пишет 66.ru со ссылкой на брокеров, работающих с коммерческой недвижимостью, рентабельность подобных объектов невысока. Поэтому эксперты считают, что на этом месте можно было бы построить бизнес-центр, гостиницу или жилой комплекс, однако для этого потребуется изменить градостроительную документацию.

Ранее DK.RU писал, что дефицит объектов коммерческой недвижимости в Екатеринбурге достиг рекордных значений. Практически во всех сегментах сохраняется рекордно низкая доля вакантных площадей. Так, например, в сегменте офисной недвижимости вакансия составляет 2%, а в стрит-ритейле — 4-5%.

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Автор: Елизавета Порошина
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