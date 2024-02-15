В центре Екатеринбурга выставили на продажу один из старейших паркингов города

Шестиэтажное здание на ул. Попова, 6 принадлежит «Атомстройкомплексу». Собственник планирует выручить за него 260 млн руб. Объявление размещено компанией на «Авито».

Здание на 300 машиномест занимает участок площадью 0,5 гектаров во дворах за торговым центром «Успенский». Паркинг полностью загружен: 88 мест сдается в почасовую аренду, а на остальные заключены долгосрочные договора аренды. Арендный поток в декабре 2023 составил 1,47 млн руб.

В компании объяснили, что этот вид бизнеса является непрофильным для «Атомстройкомплекса», поэтому было принято решение о продаже объекта.

Паркинг расположен в центре города, в окружении торговых центров и отелей. Эксперты считают, что на этом месте можно было бы построить бизнес-центр, гостиницу или жилой комплекс, однако для этого потребуется изменить градостроительную документацию.

Как пишет 66.ru со ссылкой на брокеров, работающих с коммерческой недвижимостью, рентабельность подобных объектов невысока. Поэтому эксперты считают, что на этом месте можно было бы построить бизнес-центр, гостиницу или жилой комплекс, однако для этого потребуется изменить градостроительную документацию.

Ранее DK.RU писал, что дефицит объектов коммерческой недвижимости в Екатеринбурге достиг рекордных значений. Практически во всех сегментах сохраняется рекордно низкая доля вакантных площадей. Так, например, в сегменте офисной недвижимости вакансия составляет 2%, а в стрит-ритейле — 4-5%.

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