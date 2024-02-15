29 февраля: Путин выбрал дату для обращения к Федеральному собранию

Уже скоро Владимир Путин озвучит планы «по дальнейшему развитию страны». В правительстве говорят о нагнетании атмосферы, а дата, по слухам, выбрана специально подальше от праздников.

Владимир Путин постарается выбрать дату обращения к Федеральному собранию подальше от весенних праздников, рассказал журналистам Forbes Дмитрий Песков. Оглашение послания может состояться между предстоящими праздниками — 23 февраля и 8 марта, предварительно в правительстве определились с датой, ею станет високосный день 29 февраля. Известно, что ответственность за подготовку основной части документа несет помощник президента Максим Орешкин. А атмосфера нагнетания перед посланием может говорить о подготовке неких больших решений, отмечают эксперты.

Несколько собеседников издания уточнили, что дата может меняться в зависимости от графика главы государства. Известно, что командировка главы одного из восточных регионов в Москву запланирована на 27 февраля, у другого губернатора послание стоит в графике на 28 февраля.

В послании прозвучат основные идеи «по дальнейшему развитию страны». Именно на них будет основана предвыборная программа Путина как кандидата, сообщили изданию два источника в его штабе. В целом атмосфера нагнетания перед посланием несет в себе энергетику, поскольку есть ожидание принятия неких больших решений, рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Президентские выборы в России назначены на 15–17 марта. Прошлые выборы, на которых Путин был избран президентом в четвертый раз, состоялись 18 марта 2018 г. Тогда Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта.