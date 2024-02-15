На Уралвагонзаводе Владимиру Путину показали новые танки

На предприятии он также пообщался с рабочими и поблагодарил их за качественную военную технику. Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму.

В Екатеринбург Владимир Путин прибыл около 18:00. Его визит подтвердил в своем телеграм-канале департамент информполитики губернатора и СМИ кремлевского пула. Из аэропорта Кольцово несколько вертолетов отправились прямиком в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод.

Экскурсию по предприятию для главы государства провели гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Судя по видео, которые опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин, Владимира Путина также сопровождали полпред в УрФО Владимир Якушев и помощник президента Максим Орешкин. Евгений Куйвашев не участвует во встрече первого лица из-за болезни.

Президент посмотрел готовые к отправке в войска современные танки Т-72БЗМ и Т-90М Прорыв, пожал руки рабочим, сфотографировался на фоне танков, а также пообщался с активом цеха. Президент спросил у сотрудников про условия работы, развитие города и поблагодарил их за качественную военную технику и назвал выпускаемый на УВЗ танк Т-90 Прорыв — лучшим в мире.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помимо Нижнего Тагила Владимир Путин посетит Верхнюю Пышму. Там он осмотрит завод «Уральские локомотивы» и проведет совещание, посвященное строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. На совещании с основным докладом выступит министр транспорта РФ Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, производители техники.

Напомним, о том, что глава государства намерен прилететь на Урал на этой неделе, стало известно в начале февраля. До последнего дату и локации, которые он посетит, держали в секрете. Однако Екатеринбург готовили к визиту президента последние несколько дней. А сегодня с самого утра приготовления шли в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

Добавим, что прошлый визит Владимира Путина на Средний Урал состоялся в 2019 г. Тогда он посетил «Иннопром», выступил на GMIS-2019, пообщался со студентами УрФУ.