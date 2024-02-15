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Путин прилетел в Екатеринбург, но это не точно. Какие города он может посетить?

Путин прилетел в Екатеринбург, но это не точно. Какие города он может посетить?
Иллюстрация: kremlin.ru

О том, что глава государства намерен прилететь на Урал на этой неделе, стало известно в начале февраля. До последнего дату и локации, которые он посетит, держали в секрете.

#НОВОСТИ

Екатеринбург готовили к визиту президента последние несколько дней. Коммунальщики усиленно чистили улицы от снега. Судя по данным городских СМИ и соцсетей, водители общественного транспорта получили инструкции, что делать при встрече с кортежем, а магазины — памятки для покупателей о том, что нужно делать в случае подачи сигнала «Внимание всем». Со вчерашнего дня на улицах города стало особенно много полицейских.

Неофициально обсуждалось несколько локаций, которые мог бы посетить Владимир Путин. Помимо Екатеринбурга, писали о его возможной поездке в Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.

Сегодня днем появились косвенные подтверждения того, что Путин не оставит Нижний Тагил без внимания. Серовский тракт вычистили от снега. На крупнейшем предприятии города «Уралвагонзаводе» усилили меры безопасности, а жители Нижнего Тагила заметили в городе кортеж из автомобилей Aurus, следующий в сторону завода. Также сообщалось, что президента ждут в школе №32 — по данным тагильских СМИ, директор школы несколько дней назад ушла на самоизоляцию, а в день предполагаемого визита ученикам сократили уроки. Школа со вчерашнего дня взята под патрулирование полиции. 

А после 16:00 местные жители заметили вертолет над «Уралвагонзаводом». Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, что 30 января Сергей Шойгу проинспектировал свердловские предприятия ОПКВ фокусе внимания главы военного ведомства оказались ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Главы предприятий отчитались о выполнении планов в 2023 г.

Добавим, что прошлый визит Владимира Путина на Средний Урал состоялся в 2019 г. Тогда он посетил «Иннопром», выступил на GMIS-2019, пообщался со студентами УрФУ.

Ранее на DK.RU: Владимир Путин анонсировал масштабное повышение зарплат медикам

Автор: Елизавета Порошина
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