Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в России провалился

Сложная процедура сверки рецептов и необходимость верификации через Госуслуги делает процедуру особенно неудобной для пенсионеров. Многие предпочитают пользоваться офлайн-точками.

С запуска эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами прошел почти год. За это время в Москве и Подмосковье выдано менее 1,1 тыс. заказов, сообщает Коммерсантъ.

По данным Росздравнадзора, к середине февраля выдано 29 разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. Все разрешения получили структуры девяти игроков. В их числе «Сбер Еаптека», «Горздрав» (группа «36,6»), «Здоров.ру», структуры ГК «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов»), «Здравсити», «Таблеточка», «Диалог», а также государственные «Аптеки столицы» и «Мособлмедсервис». В минздраве Подмосковья говорят, что еще несколько сетей в процессе подключения к эксперименту, в том числе «Векфарм», «Вита».

В «Здравсити» с получения разрешения в мае 2023 г. оформляли в среднем около десяти заказов на доставку рецептурных лекарств в месяц, говорит гендиректор маркетплейса Борис Попов. Белгородская «Таблеточка» с июля 2023 г. не оформила ни одного заказа. Борис Попов указывает, что существенная доля покупателей рецептурных лекарств — люди пожилого возраста, которым сложно разобраться в предложенном пользовательском пути. А в Белгородской области система заказа неудобна для покупателя в том числе из-за необходимости получать доступ к рецепту через Госуслуги:

Аптеки ограничивают отсутствие единой системы верификации электронных рецептов: необходима интеграция с цифровой системой региона. В Москве не у всех курьеров есть учетная запись на mos.ru, нужная для регистрации в приложении выдачи заказов, а доставка часто обходится дороже заказанных препаратов.

Михаил Мурашко, глава Минздрава, об онлайн-продаже рецептурных лекарств сообщил, что правила доставки рецептурных лекарств отличаются в зависимости от региона:

В Москве необходимо указать на сайте или в мобильном приложении аптечной сети номер электронного рецепта, который сверяется с данными региональной медицинской системы, после чего можно выбрать время доставки, дату и адрес. При успешном заказе формируется QR-код, который необходимо предъявить курьеру вместе с удостоверением личности. В Московской и Белгородской областях достаточно удостоверения личности. В список разрешенных Минздравом РФ для онлайн-заказа вошло 904 международных непатентованных наименования препаратов.

В целом эксперимент по онлайн-доставке рецептурных лекарств, запущенный в Москве, Подмосковье и Белгородской области в марте 2023 г., показал скромные результаты и доказал, что потребности в доставке из-за достаточного количества аптек нет. По данным DSM Group, c января по сентябрь 2023 г. число аптек в России увеличилось на 3,6 тыс. точек до более 74 тыс. Артем Соколов считает, что разнородность требований к доставке рецептурных лекарств сделала процесс технологически неосуществимым, так как требования регионов оказались несовместимы с действующими и отлаженными бизнес-процессами компаний.

В доставке безрецептурных препаратов, где изначально был единый централизованный подход, таких проблем не наблюдалось. По данным АКИТ, в 2023 г. число заказов на доставку безрецептурных препаратов выросло на 53,8% год к году, до 31,5 млн.

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