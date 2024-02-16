Госдума осуждает: новый закон запретит рекламу у иноагентов

Власти пытаются отрезать таких рекламодателей от русскоязычной аудитории. Тех, кто все же осмелится разместиться, может ждать обвинение в финансировании экстремистской деятельности.

Вячеслав Володин рассказал о новом законопроекте, который запретит рекламу россиянам и российским компаниям на ресурсах иностранных агентов, внесенных в Госдуму, пишет Коммерсантъ. В базе Госдумы он пока не опубликован. Авторами стала группа депутатов во главе со спикером и лидерами фракций:

Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах.

О возможности такого регулирования законодатели говорят не первый месяц. Из декабрьских заявлений Вячеслава Володина следовало, что рекламу у иноагентов могут признать финансированием экстремистской деятельности, это преследуется уголовно. Скорее всего, власти просто попробуют отрезать таких рекламодателей от русскоязычной аудитории.

Дотянуться до таких рекламодателей будет сложно, ведь почти все они зарегистрированы в других странах, говорит директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

Интеграция — это относительно дорогая история, а так называемая лидогенерация, как в случае с сервисами Aviasales, Flowwow или сервисами, предлагающими оформить визы, не дает таких массовых клиентских потоков. Основополагающий момент в том, что ценник формирует, конечно, аудитория, а не законодательство. Если на площадке ежедневные просмотры около 10-20 млн человек, никаких поводов снижать расценки нет.

Сама инициатива противоречит основному закону, говорит юрист Калой Ахильгов:

Сейчас в Госдуме, по сути, предлагается ввести запрет на предпринимательскую деятельность, потому что иноагенты так или иначе занимаются именно ей, а это в том числе конституционное право каждого.

Чаще всего у иноагентов рекламу размещают компании, работающие в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран.

Новые денежные санкции и регулирование допуска к гостайне дополнят новые законы, пишет DK.RU. Добавится индексация выплат для 20 млн россиян, включая матерей, пенсионеров, шахтеров и летчиков.