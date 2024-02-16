Группа «Синара» будет производить поезда для высокоскоростных магистралей

Владимир Путин назвал это важнейшим технологическим проектом для российского машиностроения. Первую в России ВСМ планируют запустить между Петербургом и Москвой до 2030 года.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом практически вдвое. Поезда ВСМ между городами будут ходить каждые 10–15 минут.

Выпускать полностью отечественного производства поезда для ВСМ собираются на базе группы «Синара» и Трансмашхолдинга. Об этом вчера заявили министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Владимир Путин.

Сегодня показали на площадке «Уральские локомотивы» (прим. ред.: предприятие группы «Синара»), что сделано за последние годы предприятием, инженерным центром, и что готовы сделать в самое ближайшее время. Заделы все созданы, завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную передовую железнодорожную технику — электровозы и поезда. И собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенным, кроме всего прочего, нашим программным продуктом. На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов. Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, — отметил президент (цитата по телеграм-каналу «Свердловский пул»).

По словам Валерия Савельева, первая партия поездов для ВСМ составит 28 штук, на ее закупку потребуется 148 млрд руб. Министр отметил, что для этого в 2026 г. необходимо создать опытный образец поезда и начать сертификационные испытания.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Екатеринбурге 15 февраля. Из аэропорта Кольцово несколько вертолетов сразу отправились в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод.

Экскурсию по предприятию для главы государства провели гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Евгений Куйвашев не участвовал во встрече первого лица из-за болезни.

Ранее DK.RU писал, что на Урале запустили поезд «Финист», произведенный «Уральскими локомотивами» полностью из отечественных комплектующих. Он должен импортозаместить «Ласточку», построенную на базе электропоезда Siemens Desiro.