Свердловские власти дополнительно выделят 28,5 млрд руб на строительство важных объектов

Среди них — здание суда в Академическом районе, которое начали возводить в конце прошлого года. Ранее сообщалось, что на него потратят около 1 млрд руб.

Финансирование региональной госпрограммы по строительству в Свердловской области до 2027 г. увеличено на 28,5 млрд руб. Как сообщили в департаменте информполитики области, это позволит реализовать несколько крупных проектов в Екатеринбурге и других городах области.

В частности на эти средства в Академическом районе планируют возвести новую поликлинику и здание суда, а в Первоуральске — стадион «Уральский трубник». Кроме этого, в регионе будут построены шесть новых пожарных депо.

Средства госпрограммы также будут направлены на строительство новых социальных объектов в рамках национальных проектов «Культура» и «Жилье и городская среда». Например, в селе Каменноозерское появится новый дом культуры, а в поселке Гари и городе Кировграде — культурно-досуговые центры. Кроме того, продолжится обустройство жилых районов в Екатеринбурге, а также расселение жителей из аварийных домов.

Судя по документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, общий объем финансирования госпрограммы в 2024-2027 гг. превышает 80 млрд руб. Из них более 62 млрд руб. на строительство объектов выделят из областного бюджета.

Как уже писал DK.RU, строительство суда в Академическом районе стартовало в ноябре прошлого года. По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новый суд в Академическом районе станет самым инновационным в регионе с точки технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей. Комплекс будет состоять из двух зданий, в которых разместят 10 участковых мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Контракт на строительство заключен с компанией «Стройтэк».

Также DK.RU рассказывал, что В 2023 г. на Среднем Урале было введено 3,26 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем в 2022 г. 55% от общего объема жилого строительства — многоквартирные дома. Теперь свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 г.