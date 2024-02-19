Регистрация и учет. Власти предлагают взять под контроль деятельность курьеров

В первую очередь чиновников волнуют дорожные происшествия с участием курьеров, однако на встрече с крупнейшими игроками рынка также была анонсирована система учета сотрудников доставки.

В России планируют начать регулировать деятельность курьеров. Как пишет РБК, дептранс Москвы и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с крупнейшими игроками рынка уже провел первую рабочую встречу, в ходе которой обсуждался стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие. По словам источников РБК, во встрече участвовали представители «Яндекс Еды», Ozon fresh, «СберМаркета», «Самоката», «Магнита», X5 Group, Dodo Brands и «Кухни на районе».

Дептранс, например, анонсировал создание системы регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Также предлагается проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме:

Онлайн-сервисы сейчас активно развиваются и растет доля курьерских служб в общем числе поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ; электросамокаты, электровелосипеды и т.п.). Важно, чтобы доставки и поездки были безопасными для всех участников дорожного движения. Мы видим, что преимущественный способ передвижения курьеров сегодня — это велосипеды и средства индивидуальной мобильности, — сообщил изданию сотрудник ведомства.

По словам представителя сети «Вкусвилл», который также участвовал в обсуждении, сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы, предусматривающие в том числе регулирование деятельности курьеров. И если регулирование деятельности курьеров в сфере безопасного передвижения участники встречи встретили спокойно, то вопрос получения разрешительных справок для постановки на учет курьеров вызвал волну обсуждения.

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков говорит, что получение разрешительных документов может вызвать сложности, особенно у мигрантов, из-за чего кадры будут переходить из белых сервисов в серые:

Также требования к интеграции с городскими сервисами могут оказаться невыполнимыми для небольших курьерских сервисов. Важно не допустить ситуации, когда в результате активных регуляторных мер мы можем получить схлопывание малого бизнеса из сектора курьерской доставки, увеличение дефицита кадров и массу других вопросов, — сказал он.

Собеседники издания говорят, что резкое регулированияе сферы может усилить дефицит кадров, а это приведет к росту стоимости доставок. Согласно статистике МАКС, в 2023 г. в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит кадров составил не менее 100 тыс. человек. По прогнозу организации, в текущем году дефицит в секторе вырастет до 250–300 тыс. человек.

По данным Росстата, объем услуг курьерской доставки в январе-ноябре 2023 г. вырос на треть по сравнению с тем же периодом 2022 г. и составил 30,3 млрд руб. В крупных городах средний доход в этой сфере увеличился на 25–30% и составил 140 тыс. руб. для автокурьеров и 75–80 тыс. руб. — для пеших, на электросамокатах и велосипедах, в регионах — до 80–90 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Ранее DK.RU рассказывал, что 40% российских курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование. При этом 43% занимаются доставкой товаров в качестве подработки, а каждый пятый совмещает ее с учебой.

Между тем в России спрос на курьеров только растет. Число вакансий за последние годы увеличилось в 11 раз.