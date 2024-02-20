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В центре Екатеринбурга перекрыли три улицы. Это спровоцировало круглосуточные пробки

В центре Екатеринбурга перекрыли три улицы. Это спровоцировало круглосуточные пробки
Иллюстрация: E1.RU

Улицы Гоголя, Карла Маркса и Энгельса закрыли на капитальный ремонт. В результате движение в центре города частично парализовано. Такая ситуация продлится до октября.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

В центре Екатеринбурга начался первый этап капитального ремонта улиц Гоголя, Карла Маркса и Энгельса. Ремонтные работы будут сопровождаться ограничением движения транспорта. С 17 февраля, в частности, закрыли участок улицы Гоголя (от улицы Карла Маркса до Малышева). Открытие его планируется 1 октября.

Машины пустили в объезд по Белинского, Розы Люксембург и Горького. Кроме того, соседнюю улицу Энгельса закрыли из-за сноса здания «Карнеола». В результате элитный район застрял в пробках.

В центре Екатеринбурга перекрыли три улицы. Это спровоцировало круглосуточные пробки 1Водители мучаются в заторах на Горького, Куйбышева, Белинского, а также на частично закрытых улицах Гоголя и Карла Маркса

Проект ремонта данных улиц разделен на 5 этапов, окончание реализации которых назначено на лето 2026 г. По окончании первого этапа работ в центре Екатеринбурга появится еще одна благоустроенная прогулочная зона и современный участок дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.

Общая протяженность ремонтируемых улиц составит 1 тыс. 300 метров. Тротуары вдоль проезжей части превратятся в уложенную плиткой аллею. От дороги ее будут отделять газоны, где посадят цветущие кустарники, сохранив при этом уже существующие деревья.

По длине тротуары оборудуют велосипедными дорожками, сделанными из специального покрытия, хорошо показавшего себя на других улицах уральской столицы. С прогулочной зоной их разделят полосой безопасности.

Проезжие части тоже отремонтируют: на них полностью обновят асфальт и дорожную разметку. Светофоры на перекрестках заменят на новые или реконструируют. Дороги останутся односторонними и двухполосными.

Помимо этого, специалисты переустроят существующие на улицах инженерные сети и установят видеокамеры, благодаря которым эта часть Екатеринбурга станет еще безопаснее.

Также вдоль улиц поставят новые малые архитектурные формы и опоры освещения с диодными лампами. Окончание реализации всего проекта планируется летом 2026 г., однако муниципалитет и строители сделают все возможное, чтобы сдать объект раньше срока.

Напомним, сносом 100-метрового «Карнеола» занимается компания «Брусника».

«Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами», — поделились планами представители компании в тг-канале «Брусника говорит и показывает».

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Автор: Татьяна Юстус
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