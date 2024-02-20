Жители Уктуса подали в суд на администрацию. Они не хотят строительства исправцентра

Под исправительный центр мэрия хочет использовать здание санатория. Здесь будет содержаться около 200 мужчин, которых планируется привлечь к озеленению и благоустройству города.

Жители микрорайона Уктус обратились в Ленинский суд Екатеринбурга с иском к администрации города. Они хотят запретить строительство исправительного центра, в котором будут жить приговоренные к принудительным работам, сообщает 66.RU.

В качестве заинтересованного лица к участию в процессе привлечен свердловский ГУФСИН.

«Обращаться в суд — право жителей. Но мы не можем комментировать то, что нам не принадлежит», — заявил официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, цитата по 66.RU.

Он напомнил, что решение о перепрофилировании здания санатория в исправцентр было принято администрацией Екатеринбурга. В пресс-службе мэрии от комментариев отказались.

Напомним, что под исправительный центр администрация города выделила заброшенное здание санатория на улице Просторной. По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Вообще этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые. Например, режимный объект запускается в Сысерти. В подобных учреждениях обычно отбывают наказание лица, осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести.

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