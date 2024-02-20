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Владимир Путин передал завод концерна DMG Mori под управление Росимуществу

Владимир Путин передал завод концерна DMG Mori под управление Росимуществу
Иллюстрация: Правительство Ульяновской области

Речь идет о заводе по производству станков в Ульяновске. Он принадлежал германо-японскому концерну и был запущен в 2015 г., инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб. С 2022 г. завод не работает.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под временное управление Росимуществу, пишет РБК

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом получило во временное управление 100% долей ООО «Ульяновский станкостроительный завод», которые принадлежат Gildemeister, немецкой «дочке» германско-японского концерна DMG Mori Seiki

Завод начал работу в 2015 г., он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков. Японско-немецкий холдинг DMG Mori вложил в него 4,5 млрд руб. Производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год. С февраля 2022 г. DMG Mori Seiki объявила о прекращении деятельности в России и остановке работы завода.

В июне 2022 г. президент DMG Mori Масахико Мори заявил, что компания полностью вышла из своего российского бизнеса: завод в Ульяновске закрыт, а 200 сотрудников предприятия — уволены. Он также отмечал, что продажи компании в России составляют около 2% от общего объема, поэтому последствия ухода с российского рынка незначительны.

Это не первый случай, когда российские активы иностранных компаний передаются под управление Росимуществу. Ранее правительство РФ вводило внешнее управление или лишало собственников из недружественных стран возможности управлять и получать прибыль от российских активов.

Например, под внешнее управление Росимущества были переданы 83,73% акций генерирующей компании «Юнипро» (принадлежат правительству Германии через Uniper) и 98,23% «Фортума» (принадлежат финскому концерну Fortum). В июле 2023 г.  в управление Росимуществу были переданы российские активы Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика», сообщал DK.RU.     

В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли газовых компаний — немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» будут принудительно проданы новым российским собственникам.

Но не только активы иностранных компаний активно переходят под контроль государства. «Башкирская содовая компания», «Соликамский магниевый завод», «Кучуксульфат», «Мурманский морской рыбный порт» — неполный список предприятий, перешедших за последние несколько лет из частной собственности в собственность государственную.

В январе этого года Генпрокуратура РФ подала иск к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову касательно взыскания всех активов компании в пользу государства, рассказывал DK.RU.

Автор: Екатерина Круглова
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