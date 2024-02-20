В этом году на Каспийское море из Кольцово можно будет улететь без пересадок

С 29 апреля из Екатеринбурга можно будет прямым рейсом попасть в Махачкалу. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Махачкалу с 29 апреля. Летать в столицу Дагестана будет авиакомпания Nordwind. Перелеты будут вестись по понедельникам и пятницам, время в пути составит 3 часа, сообщает JustMedia.ru.

Планируется, что летать в Дагестан будет Boeing 737-800 — пассажирский самолет для авиалиний малой и средней протяженности.

В январе из Кольцово уже стартовали рейсы в Ульяновск. Их осуществляет компания Red Wings. Тогда на февраль были анонсированы прямые рейсы из Екатеринбурга в Архангельск и Кемерово.

А в октябре 2023 г. из Екатеринбурга были впервые открыты прямые рейсы на Пхукет. Перелеты выполняет компания Аэрофлот на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Напомним также, что «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Они будут осуществляться на регулярной основе с 8 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

«Удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов», — сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Согласно расписанию рейса «Екатеринбург-Стамбул», вылет из Международного аэропорта Кольцово запланирован на 11:45, прилет — в 15:00, вылет из Международного аэропорта Стамбул — в 16:30, прилет в Екатеринбург — в 23:15.

Напомним, что в начале января авиакомпания запустила ежедневные рейсы в Стамбул из Жуковского. Сейчас улететь из Екатеринбурга в этот турецкий город можно прямыми рейсами компании «Аэрофлот» или с пересадкой через Москву или Баку.

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