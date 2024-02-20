«Это лучший подарок!»: Путин подарил Ким Чен Ыну российское авто

Северокорейский лидер сможет поменять старенький немецкий Mercedes-Benz Maybach на новую Aurus для чиновников. Личные машины получили также родственники и приближенные президента.

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну личный автомобиль, сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Также личные машины получили приближенные лица северокорейского лидера, в частности его сестра Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Она отметила, что такой подарок является свидетельством «особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран» и поблагодарила Путина от лица семьи.

Поначалу СМИ написали, что марка и модель не уточняются, но догадки лежали на поверхности, и вскоре поступило официальное подтверждение. «Да. Это машина Aurus», — приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова агентство РИА Новости.

В сентябре 2023г. во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин показал ему новые автомобили Aurus, северокорейский лидер согласился ненадолго присесть в одну из них. Однако Ким Чен Ын прибыл в Россиию поездом и привез с собой личные авто. В одном из вагонов поезда стоял Mercedes-Benz Maybach S650. Экспорт таких машин находится под санкциями ООН: их нельзя ни ввозить в страну, ни продавать на северокорейском рынке с 2006 г. Глава Северной Кореи много лет отдавал предпочтение немецким машинам. В конце 2023 г. в гараже северокорейского лидера произошло обновление: в прессе появились снимки Ким Чен Ына, использующего более свежий Mercedes-Maybach S650 (судя по всему, 2019 г. выпуска). Теперь, возможно, основным транспортом Ким Чен Ына станет именно полученный в подарок Aurus.

Автомобили Aurus были разработаны НАМИ и изначально создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Российским чиновникам запретили ездить на западных автомобилях, принудив поменять атвопарк на русские машины.

Ранее сообщалось, что акционером Aurus станет Газпром, рассказывал DK.RU. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что у российской стороны также есть планы по открытию дилерского центра в Дубае. Там уже запустилось производство, начнет оно с выпуска седана Senat. ОАЭ станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин в регионе. После того как сборка автомобилей будет налажена, планируется начать поставки машин в другие страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. В дальнейшем, по словам Мантурова, в ОАЭ будет налажен выпуск внедорожника Komendant.