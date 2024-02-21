Электроника снова подорожает? «Яндекс Маркет» и Ozon бьют тревогу

Действующий лимит на беспошлинный ввоз товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах, снизится с €1 тыс. до €200. Это негативно отразится на покупателях и их кошельках.

С января 2020 г. порог был установлен на уровне €200, а в 2022 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила вернуть его к €1000 (99 570 руб. по курсу ЦБ), пишет Коммерсантъ. В 2024 г. потолок должен снизиться до исходных €200. Но в Минфине считают нецелесообразным продление нынешнего уровня потолка. 7 февраля прошло межведомственное совещание о размере лимита беспошленных покупок за месяц, известно, что решение по потолку все еще обсуждается, в том числе с бизнес-сообществом. Но российские маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon уже получили соответствующие письма от ведомства.

70% респондентов заказывают товары из-за рубежа из-за выгодной цены, 45% — из-за широкого выбора, 41% — из-за того, что нужного продукта нет в рознице. В случае снижения лимита беспошлинного ввоза 18% респондентов будут меньше заказывать товаров из-за рубежа, 15% совсем откажутся от покупок. Покупателям товаров стоимостью более €200 придется платить 15-процентную пошлину.

Трансграничную торговлю сегодня развивают и российские маркетплейсы, включая «Яндекс.Маркет», Ozon. Она позволяет поддерживать на российском рынке набор товаров, выпавших после ухода из страны ряда крупных зарубежных брендов.

В ФТС отметили, что для корректировки нормы беспошлинного ввоза необходимо решение всех членов Евразийского экономического союза. Представитель ЕЭК заявил, что от России не поступало обращения о необходимости оставить лимит на том же уровне. Как сообщил представитель Минфина, окончательное решение по потолку беспошлинного ввоза товаров примет правительство.

Опрос ВЦИОМа показал, что 47% покупателей маркетплейсов пользовались доставкой из-за рубежа. Почти половина опрошенных россиян считает, что снижение до €200 негативно отразится на потребителях. Крупные российские интернет-площадки также выступают против снижения порога, поскольку трансграничная торговля позволяет удерживать рост цен и сохранять выбор для покупателей. Так, в Ozon заявили, что снижение приведет к значительному подорожанию популярных товаров, включая электронику. По данным АКИТ, 45,3% трансграничной торговли в денежном выражении по итогам первого полугодия пришлось на цифровую и бытовую технику, 25,8% — на мебель и товары для дома.