«Балтика» планирует выпускать крепкий алкоголь. Начнет с алкогольных коктейлей

Компания уже зарегистрировала четыре новых бренда, под которыми сможет выпускать водку, джин, ром и алкогольные коктейли. Эксперты отмечают, что рынок коктейлей по итогам 2023 г. вырос в три раза.

Пивоваренная компания «Балтика» подала заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг для пива и крепкого алкоголя, таких как водка, джин, ром, биттеры, алкогольные коктейли и т. д., пишут «Ведомости». Ранее «Балтика» подала заявки на регистрацию таких новых брендов как Flash Up, T.G.R. Energy Force, под которыми также могут выпускать крепкие алкогольные напитки.

Представитель компании рассказал, что «Балтика» регулярно изучает возможности запуска новых брендов в соответствии с требованиями рынка, других деталей он не раскрыл.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, «Балтика» планирует выпускать алкогольные коктейли, спрос на которые вырос втрое за последние три года. Рынок алкогольных коктейлей в 2023 г. достиг 40 млрд руб. в денежном эквиваленте и 200 млн л в натуральном выражении.

Однако Вадим Дробиз напоминает, что производство слабоалкогольных коктейлей может снизиться примерно вдвое в ближайшие год-два, поскольку с 1 мая 2024 г. акцизы на слабоалкогольные напитки увеличатся в 4 раза.

Напомним, что производители водки, джина, виски и вина уже уведомили ритейлеров о повышении цен в 2024 г. на 10-25%, рассказывал DK.RU. Производители ссылались на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта, а также на рост цен на спирт.

Что касается «Балтики», то компания также намерена вернуть права на производство пива под брендом Carlsberg. Как сообщал DK.RU, российская пивоваренная компания уже подала иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg от лицензии на бренды Carlsberg и Grimbergen.