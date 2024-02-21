В Верхней Пышме открыли трамвайное депо, где будут обслуживать «Львят»

Это первый подобный объект на Урале, построенный в рамках концессионного соглашения. Благодаря современному оборудованию, время на обслуживание трамваев сократится на 30%.

Новое депо предназначено для трамваев, которые обслуживают рейсы между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Депо по концессии построила «Мовиста Регионы».

Комплекс занимает территорию в 2 га и включает в себя несколько корпусов: главный с техническими и административно-бытовыми помещениями, производственный с участками для обслуживания трамваев и вспомогательными помещениями, а также собственную котельную, трансформаторную и тяговую подстанции. Благодаря современному оборудованию время на обслуживание трамваев сократится на 30%, а сам процесс станет более удобным и безопасным для работников. Рабочие места в депо получат 90 человек.

Церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, мэры Екатеринбурга и Верхней Пышмы Алексей Орлов и Иван Соломин и генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов, пишет Justmedia.ru.

Ранее DK.RU писал, что трамваи в Верхнюю Пышму запустили в сентябре 2022 г. Протяженность трамвайной ветки составляет 8,6 км. В реализацию проекта концессионер совместно с ВЭБ.РФ инвестировал 1,8 млрд руб.

По маршруту № 333 курсируют отечественные трамваи «Львенок» вместимостью до 155 человек. Добраться до города-спутника с Эльмаша и обратно можно буквально за 20 минут. Как сообщили в «Группы Мовиста», удобство маршрута подтверждается цифрами: только в январе 2024 г. верхнепышминский трамвай перевез более 150 тыс. человек, что на 74% больше, чем в январе 2023 г.

Читайте также на DK.RU о том, что в конце прошлого года в Екатеринбурге запустили трамваи в Академический район, а в феврале этого года — трамваи в микрорайон Солнечный.