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На Среднем Урале придумали, как завести продукцию фермеров в торговые сети

На Среднем Урале придумали, как завести продукцию фермеров в торговые сети
Иллюстрация: Полина Зиновьева, све.рф

В Сухом Логу запустили первый в регионе агроаргегатор, который стал «центром сбора» небольших партий продукции для дальнейшей отправки в магазины.

#ФЕРМЕРЫ#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

Для того чтобы попасть на полки федеральных ритейлеров, фермеры будут кооперироваться. Первые 20 сельхозтоваропроизводителей Свердловской области объединились в кооператив «Спас». Эти сельхозпредприятия производят овощи — в частности, картофель, свеклу, морковь, капусту и кабачки.

Они будут привозить свою продукцию в так называемый агроагрегатор — центр хранения и сбыта, который открылся в Сухом Логу. А оттуда она будет отправляться в распредцентры и магазины торговой сети «Пятерочка».

Как сообщили в департаменте информполитики области, агроагрегатор будет выполнять  комплекс услуг по обработке, упаковке и транспортировке продукции для фермерских хозяйств. Там продукцию будут собирать, перерабатывать, мыть, стикеровать и хранить. Кроме этого, агроагрегатор будет совместно с торговой сетью проводить контроль качества продукции, решать юридические и бухгалтерские вопросы, связанные с продажей продукции.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецов считает, что пилотный проект запустит процесс увеличения доли товаров малых производителей на полках федеральных ретейлеров:

Сегодня в Свердловской области осуществляют свою деятельность почти 650 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Появление подобных центров станет для фермеров региона дополнительным каналом сбыта своей продукции, а жители Свердловской области получат возможность приобретать качественную фермерскую продукцию в ближайших к ним магазинах.

Ранее представители «Пятерочки» рассказали о другом формате сотрудничества с фермерами.  Как писал DK.RU, в Свердловской области 40% продукции, потерявшей товарный вид до истечения срока годности, передается подворьям. Фермеры используют овощи, фрукты и хлебобулочные изделия в качестве корма для животных.

Также DK.RU писал, что ритейлеров обяжут продавать товары местных производителей — на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому доля продуктов местных торговых сетей должна будет составлять не менее 25% от всего ассортимента.

Автор: Елизавета Порошина
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