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Не менее 25% ассортимента. Ритейлеров обяжут продавать товары местных производителей

Не менее 25% ассортимента. Ритейлеров обяжут продавать товары местных производителей
Иллюстрация: РИА Новости

Федеральные торговые сети вытесняют региональный ритейл, в итоге местным производителям сложнее пробиться на полки. Депутаты предлагают ввести в сетевых магазинах и гипермаркетах «местные полки».

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Госдума рассмотрит законопроект, который обяжет торговые сети продавать местные продукты, причем на них должно приходиться не менее 25% всего ассортимента, пишет ТАСС. Лидер ЛДПР и один из авторов инициативы Леонид Слуцкий рассказал, что продуктовые супермаркеты должны отдавать местным производителям не менее четверти от всего ассортимента, потому что такой шаг способствует развитию региональных производителей и поддержке развития малого и среднего бизнеса в регионах:

Мы вносим на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном введении в сетевых магазинах и гипермаркетах «местных полок». Появление таких отделов «логистически выгодно», местные товары будут недорогими. Во-вторых, продукты останутся свежими, возрастет качество питания людей, — считает депутат.

Леонид Слуцкий добавил, что в последние годы федеральные торговые сети вытесняют региональные, а при таком положении дел местным товаропроизводителям сложнее пробиться на полки супермаркетов, в итоге доля местной продукции в магазинах субъектов РФ остается незначительной. 

Как рассказывал DK.RU, доля федерального продуктового ритейла, например, в Екатеринбурге превысила 90%, в городе осталось только две местные торговые сети. Участники рынка говорили, что развивать локальный продуктовый ритейл стало невыгодно. И этот тренд наблюдается по всей стране.

Отметим, что с прошлого года в правительстве обсуждают законопроект о «российской полке», который предполагает, что российские производители должны в приоритетном порядке попадать на полки крупных сетевых магазинов. Например, Минпромторг обяжет крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров, рассказывал DK.RU. Также речь шла о производителях бытовой химии и косметики. 

Кроме того, DK.RU рассказывал, что ритейлерам разрешат бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Законопроект о «социальных полках» также должна рассмотреть Госдума. 

Автор: Екатерина Тарханова
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