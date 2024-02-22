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Крупнейший в мире производитель стекла продал российский бизнес — заводы AGC

Крупнейший в мире производитель стекла продал российский бизнес — заводы AGC
Иллюстрация: РИА Новости

Борский стекольный и Клинский стекольный заводы приобрел санкт-петербургский холдинг «Адамант», поскольку санкции не позволяли японской компании развивать производства.

#НОВОСТИ

Японская AGC Glass Europe, крупнейший в мире производитель стекла, единым лотом продала Борский и Клинский стекольные заводы санкт-петербургскому холдингу «Адамант», рассказал Коммерсантъ. Стоимость сделки не называется, однако известно, что последние два года предприятия стагнировали, поскольку после 24 февраля 2022 г. японцы не смогли развивать бизнес из-за санкций. 

AGC приобрела Борский стекольный завод (БСЗ) в 1997 г. БСЗ производит полированное и автомобильное стекло. Мощность составляет 1,2 тыс. тонн в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Предприятие является крупнейшим в России производителем автомобильного стекла.

Клинский стекольный завод «Эй Джи Си Флэт гласс Клин» компания построила лично с нуля 20 лет назад, в 2004 г. На заводе работает самая большая в Европе стекловаренная печь мощностью 1 тыс. тонн стекла в сутки, две линии по производству стекла с магнетронным покрытием, линия производства строительного триплекса, линия производства лакированного стекла и зеркального полотна мощностью 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки. В 2022 г. выручка завода составила чуть более 18 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Еще в марте 2022 г. японская AGC INC приостановила инвестиции в РФ, а также сократила поставки. В начале 2000-х годов президент холдинга «Адамант» (в него входит 50 предприятий, 22 торговых центра и Российская стекольная компания (РСК) Игорь Лейтис выкупил у БСЗ компанию «Борское стекло», в которую входили четыре перерабатывающих стекольных производства. На ее долю приходится 25% фасадного стекла, произведенного в России, ежегодный объем производства — 3 млн кв. м стеклопакетов.

Президент Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под временное управление Росимуществу, рассказывал DK.RU. Он принадлежал германо-японскому концерну и был запущен в 2015 г., инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб. С 2022 г. завод не работает.

Автор: Андрей Широков
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