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Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ
Иллюстрация: ПБК «Уралмаш»

Ревдинцы, выступающие в Суперлиге, могут стать второй командой, представляющей Свердловскую область в сильнейшем баскетбольной дивизионе России.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» был основан в 1999 г. на базе заводской команды ОАО «СУМЗ» (Среднеуральский медеплавильный завод) и cпорткомплекса «Темп», являющегося главным социально-значимым спортивной объектом для заводчан города Ревда Свердловской области.

В сезоне 2015/2016 «Темп-СУМЗ-УГМК» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали Кубка России, а через пять лет выиграл этот престижный турнир. Лучшим достижением клуба в Суперлиге-1 являются серебряные медали по результатам сезона 2020/2021. 

В 2023 г. клуб вновь был переименован в «Темп-СУМЗ», исключив аббревиатуру УГМК — из-за включения металлургического холдинга в европейский санкционный список.

«Когда я приходил в Российскую федерацию баскетбола (РФБ) восемь лет назад, у нас в департаменте профессионального баскетбола был огромный фокус сделать так, чтобы у Единой лиги ВТБ был очень серьезный конкурент. Но конкурент не по уровню, а по тому, чтобы команды из Суперлиги постоянно стучались в Единую Лигу, давая понять, что они готовы. И нам действительно удалось это сделать: за несколько лет мы создали полноценный чемпионат, в котором играют 16-18 команд. Чемпионат получился очень конкурентоспособным, с высоким уровнем организации. Мы большое внимание уделяем трансляциям, маркетингу, работе с болельщиками, чтобы клубы из Суперлиги, если они хотят в Лигу ВТБ, имели полный набор возможностей и могли конкурировать не только на паркете, но и по инфраструктуре. Это дало огромные плоды — первой в Лигу ВТБ зашла «Парма». И в последние два года клубы подтянули базу, что помогло попасть туда «Самаре», МБА, «Уралмашу» и «Руне», — рассказал в интервью Чемпионат.com президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Весной 2023 г. на Совете Единой Лиги ВТБ  было принято решение об увеличении играющих команд до 14-ти, новичками стали екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна». Годом ранее «Уралмаш» также подавал заявку на переход из Суперлиги в высший дивизион, но она была отклонена по причине невыполнения нескольких обязательных условий.

В сезоне 2023/2024 в Единой Лиге ВТБ играют 14 клубов: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Минск» (Беларусь), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Парма-Пари» (Пермь), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва).

Кто из Суперлиги уже созрел, чтобы пополнить состав участников Лиги ВТБ? «Темп-СУМЗ» и «Химки» готовы, — сказал Кириленко.

Если переход состоится, Свердловская область станет вторым регионом после Москвы, который будет представлен в Единой Лиге ВТБ более, чем одним профессиональным баскетбольным клубом.

Тем временем БК «Уралмаш» в своем дебютном сезоне в Единой Лиге ВТБ борется за попадание в восьмерку сильнейших и плей-офф.

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ 1

Также екатеринбуржцы завоевали путевку в «Финал четырех» Кубка России сезона 2023/2024. Турнир пройдет на домашней площадке «Уралмаша», во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

15 марта в первом полуфинале встретятся «Пари Нижний Новгород» и МБА, во втором полуфинале — «Зенит» и «Уралмаш». Напомним, что «Зенит» из Санкт-Петербурга является действующим обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ и экс-чемпионом Лиги. В сезоне 2023/2024 «Уралмаш»и «Зенит» провели два матча регулярного чемпионата, каждый клуб одержали по одной победе. 

Город очень представительный и здорово выглядит в принципе как место для баскетбола, который очень активно развивается в Свердловской области. Мы хотим вознаградить болельщиков, которые пошли так активно на баскетбол. Женская команда уже выиграла Кубок России, теперь посмотрим, что будет с мужской, сможет ли «Уралмаш» дать бой, — отметил Андрей Кириленко.

Матч за 3-е место и финал Кубка России будут проведены в Екатеринбурге 17 марта.

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Автор: Валерия Зык
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