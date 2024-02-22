Ул. Николая Никонова в Екатеринбурге расширят до четырех полос

После реконструкции улица станет одной из главных дорожных артерий в районе ДИВСа и ЖК «Макаровский», по ней пустят автобусы.

В Екатеринбурге завершается глобальная реконструкция Макаровского моста. Последним этапом станет расширение ныне двухполосной улицы Николая Никонова у ДИВСа и ЖК «Макаровский» до четырех полос.

По проекту мэрии, ул. Николая Никонова будет продлена до ул. Челюскинцев, появится сквозной проезд от ул. Шевченко к Макаровскому мосту. Схема реконструкции дороги опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

Сейчас ул. Николая Никонова разбита на две части. В створ улицы попадает стоянка у метро «Динамо» и площадка перед ДИВСом. Машины ездят по участку от Карла Либкнехта до поворота на переулок Красный, а потом по участку вдоль ЖК «Макаровский». Обновленная улица разрежет территорию у спорткомплекса и парковку, а также пройдет через пешеходную аллею, пишет 66.RU.

Дорогу расширят до 15 метров, оборудовав по две полосы в каждом направлении, также на ней появятся трехметровая велодорожка и четырехметровый тротуар. На перекрестке с Красным переулком и около ДИВСа поставят светофоры, а парковка у станции метро, по замыслу властей, станет платной. После реконструкции по ул. Николая Никонова пустят автобусы. Сейчас по ней ездит только троллейбус 34-го маршрута.

Напомним, улицу не обновляли много лет из-за отказа руководителей ДИВСа и областного министра спорта и физической культуры Леонида Рапопорта передать под нее землю. На той части территории перед спорткомплексом, которую сейчас займет дорога, проходили общественные мероприятия. Также Леонид Рапопорт заявлял, что в случае появления дороги у ДИВСа людям некуда будет выходить из здания в случае эвакуации. Еще одной проблемой указывалась вентиляционная шахта метрополитена, однако сейчас, заявили в мэрии, все вопросы решены.

Сроки и стоимость реконструкции улицы еще не определены.

Ранее, непомним, стало известно о планах по расширению ЕКАДа. В течение 2024 г. будет разработан проект расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть.

Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. Встречные потоки транспорта будут разделены. Чтобы предотвратить внезапный выход на дорогу лосей и кабанов, будут также предусмотрены специальные ограждения. Дорожники планируют установить светодиодные лампы для освещения, нанести дорожную разметку с использованием термопластика, организовать на существующей площадке для отдыха водителей кафе и санузел.

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