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В Свердловской области все реже женятся и рожают

В Свердловской области все реже женятся и рожают
Иллюстрация: DK.RU

Свердловскстат опубликовал данные о числе рожденных детей и заключенных браков в области в 2023 г. Показатели существенно ниже даже предыдущего, 2022 г.

#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В 2023 г. в Свердловской области снизились рождаемость и число зарегистрированных браков. По данным Свердловскстата, в прошлом году в регионе родилось 38,5 тыс. детей против почти 40 тыс. в 2022 г. Рождаемость снизилась с 9,4 до 9,1 на 1 тыс. человек. Естественная убыль составила 17,4 тыс. человек, годом ранее показатель превышал 19,3 тыс.

В 2023 г. было зарегистрировано менее 30,3 тыс. новых семей, в 2022 г. показатель составлял 34,5 тыс. Число браков на тысячу населения снизилось с 8,1 до 7,2.

Напомним, в конце января 2023 г. стало известно, что Свердловская область вошла в топ-10 по наибольшей ожидаемой убыли населения. По данным Росстата, в течение 20 лет население региона может сократиться на 368,6 тыс. человек (в среднем по 17,5 тыс. в год). 

Также, писал DK.RU, согласно статистике, в 2023 г. суммы выданных кредитов в Свердловской области выросли на 64% к уровню 2022 г., достигнув 732 млрд руб. 

Автор: Александра Клименко
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