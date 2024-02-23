В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой

Он появится в границах ул. Тагильской – Армавирской – Майкопской к 2035 году. Здесь будет жить около восьми тысяч человек — для них возведут 240 тыс. к. м. жилья.

Проект строительства нового жилого массива в Железнодорожном микрорайоне поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. До этого, в конце прошлого года, проект прошел общественные обсуждения. Он будет реализован в три этапа до 2035 года.

Предполагается, что новые объекты возведут в границах ул. Тагильской – Армавирской – Майкопской. Здесь планируют построить 240 тыс. кв. м. жилья для 8 тыс. человек. Помимо жилых домов проект предусматривает возведение двух детских садов на 200 и 250 мест и школы на 1125 учащихся. Для автовладельцев построят наземные многоуровневые парковки на 799 машиномест.

Ранее DK.RU писал, что Алексей Орлов утвердил застройку бывших промзон на Вторчермете. Всего под застройку отдали 61,48 га, под жилье — 21,14 га. Там появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, а также детский сад на 250 мест. Также в новом микрорайоне должны появиться надземные паркинги на 2 631 машино мест, еще 978 машино мест будет организовано на плоскостных парковках. Квартал должен быть завершен до 2035 г.

Также ранее стало известно, что компания «Гринвич-недвижимость» передала в субаренду другим девелоперам два участка под застройку на Уктусе. На площадке в 19 гектаров «Кургансельстрой» построит два многоэтажных дома, «Атлас Девелопмент» — пятисекционный дом. Данные участки вдоль улицы Щербакова компания «Гринвич-недвижимость» выкупила в собственность в десятых годах. Часть территории девелопер застроил самостоятельно