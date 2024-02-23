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В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой

В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Он появится в границах ул. Тагильской – Армавирской – Майкопской к 2035 году. Здесь будет жить около восьми тысяч человек — для них возведут 240 тыс. к. м. жилья.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Проект строительства нового жилого массива в Железнодорожном микрорайоне поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. До этого, в конце прошлого года, проект прошел общественные обсуждения. Он будет реализован в три этапа до 2035 года.

Предполагается, что новые объекты возведут в границах ул. Тагильской – Армавирской – Майкопской. Здесь планируют построить 240 тыс. кв. м. жилья для 8 тыс. человек. Помимо жилых домов проект предусматривает возведение двух детских садов на 200 и 250 мест и школы на 1125 учащихся. Для автовладельцев построят наземные многоуровневые парковки на 799 машиномест.

В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой 1

Ранее DK.RU писал, что Алексей Орлов утвердил застройку бывших промзон на Вторчермете. Всего под застройку отдали 61,48 га, под жилье — 21,14 га. Там появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, а также детский сад на 250 мест. Также в новом микрорайоне должны появиться надземные паркинги на 2 631 машино мест, еще 978 машино мест будет организовано на плоскостных парковках. Квартал должен быть завершен до 2035 г.

Также ранее стало известно, что компания «Гринвич-недвижимость» передала в субаренду другим девелоперам два участка под застройку на Уктусе. На площадке в 19 гектаров «Кургансельстрой» построит два многоэтажных дома, «Атлас Девелопмент» — пятисекционный дом. Данные участки вдоль улицы Щербакова компания «Гринвич-недвижимость» выкупила в собственность в десятых годах. Часть территории девелопер застроил самостоятельно

Автор: Елизавета Порошина
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