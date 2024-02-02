Орлов утвердил застройку бывших промзон на Вторчермете

Там появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, а также детский сад. Проект предусматривает и строительство надземных паркингов.

Новый микрорайон появится на Вторчермете в Екатеринбурге. Сейчас на месте будущей стройплощадки — промзона. Всего под застройку отдали 61,48 га, под жилье отведено 21,14 га. По плану, на выделенных землях появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, а также детский сад на 250 мест. Квартал должен быть завершен до 2035 г.

Проект межевания предусматривает благоустройство и озеленение территории, организацию местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций. Также в новом микрорайоне должны появиться надземные паркинги на 2 631 машино мест, еще 978 машино мест будет организовано на плоскостных парковках.

Ранее DK.RU писал, что в конце 2023 г. проект одобрили на городских общественных слушаниях. Освоение территории начнется уже в 2024 г. и пройдет в один этап.

Напомним, ранее DK.RU писал, что еще две площадки со сталинками отдадут под снос в Екатеринбурге. Глава города Алексей Орлов включил два квартала в микрорайонах Вторчермет и Втузгородок в программу комплексного развития территорий. На Вторчермете под КРТ отдадут участок площадью 37,5 тыс. кв. м. в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Рабочие снесут 14 восьмиквартирных двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах. Одно из зданий признали аварийным. По программе в квартале должны появиться дома для 800 жителей и детский сад на 225 мест. На реализацию проекта потребуется 13 лет.

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