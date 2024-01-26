Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
88,65
96,63
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда

Екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда
Иллюстрация: телеграм-канал Глава Екатеринбурга

В голосовании приняли участие более семи тысяч человек. Причалы, бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий — все это должно появиться до 2030 г.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Концепции благоустройства набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых на суд горожан представили пять команд:

  • консорциум «IND + STEP + НатУРАЛист» (архитектурное бюро IND architects, студия транспортного проектирования STEP и АНО «Центр популяризации биоразнообразия НатУРАЛист»);
  • консорциум «Город в парке» (градостроительная компания «Яузапроект», Гильдия ландшафтных инженеров и компания «A.IT»);
  • консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects» (архитектурные бюро TOBE Architects и ISAEV Architects);
  • бюро MLA+;
  • бюро Wowhaus.

Екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда 1Источник изображения: телеграм-канал Глава Екатеринбурга

В голосования за проект приняли участие 7 239 человек. Его итоги подвели на этой неделе. Победителем признан консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP». Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий.

Екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда 2Источник изображения: телеграм-канал Глава Екатеринбурга

Реализовывать концепцию начнем с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Благоустройство данной территории по проекту планировки предусмотрено до 2030 года. Так, поэтапно мы идём к созданию единой набережной Исети. В этом году откроем благоустроенный участок возле строящейся Ледовой арены, — сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что в 2023 г. проект развития района «ВИЗ-Правобережный» оказался в центре острых дебатов. В границах набережной собирались построить жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал». Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки.  

По результатам общественных слушаний стало известно, что власти отказались от застройки квартала в границах ул. Кирова, Каменщиков и Фролова — там появится благоустроенный пляж с пирсами.  

Читайте также на DK.RU:

Екатеринбургских девелоперов побуждают отказаться от микроквартир

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоемКак семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем
  • Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?
  • РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажкиРЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
  • Блиновскую отправили в СИЗО из-за новогоднего корпоративаБлиновскую отправили в СИЗО из-за новогоднего корпоратива
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.