Екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда

В голосовании приняли участие более семи тысяч человек. Причалы, бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий — все это должно появиться до 2030 г.

Концепции благоустройства набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых на суд горожан представили пять команд:

консорциум «IND + STEP + НатУРАЛист» (архитектурное бюро IND architects, студия транспортного проектирования STEP и АНО «Центр популяризации биоразнообразия НатУРАЛист»);

консорциум «Город в парке» (градостроительная компания «Яузапроект», Гильдия ландшафтных инженеров и компания «A.IT»);

консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects» (архитектурные бюро TOBE Architects и ISAEV Architects);

бюро MLA+;

бюро Wowhaus.

Источник изображения: телеграм-канал Глава Екатеринбурга

В голосования за проект приняли участие 7 239 человек. Его итоги подвели на этой неделе. Победителем признан консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP». Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий.

Источник изображения: телеграм-канал Глава Екатеринбурга

Реализовывать концепцию начнем с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Благоустройство данной территории по проекту планировки предусмотрено до 2030 года. Так, поэтапно мы идём к созданию единой набережной Исети. В этом году откроем благоустроенный участок возле строящейся Ледовой арены, — сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что в 2023 г. проект развития района «ВИЗ-Правобережный» оказался в центре острых дебатов. В границах набережной собирались построить жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал». Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки.

По результатам общественных слушаний стало известно, что власти отказались от застройки квартала в границах ул. Кирова, Каменщиков и Фролова — там появится благоустроенный пляж с пирсами.

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