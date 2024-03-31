Только хорошие новости: читай, отдыхай. Премьера рубрики

8 млрд человек живы, около 50 тыс. авиаполетов ежедневно заканчиваются успешно, 200 тыс. московских кошек счастливы, на календаре — весна. DK.RU подобрал только хорошие новости для выходного дня.

Если смотреть вокруг, то в жизни происходит немало интересного — на соседней улице, в близких и далеких городах, в других странах. Далеко не все происходящее нужно оценивать с точки зрения практической пользы, хотя бы в уикенд можно позволить себе не думать о делах.

Панда Катюша стала звездой Московского зоопарка

24 августа 2023 г. у пары больших панд Диндин и Жуи в Москве родилась дочка. И вот через полгода, в марте, детеныша вместе с мамой перевели в большой вольер павильона «Фауна Китая» Московского зоопарка.

Малышка родилась весом около 150 гр., а сейчас это уже упитанный, самостоятельный и непоседливый медвежонок. По традиции имя новорожденным пандам дают на 100-й день. В голосовании приняло участие более 380 тыс. чел., с самого начала из предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. С небольшим перевесом победил вариант «Катюша».

За шесть месяцев Катюша успела стать звездой соцсетей, за ее ростом и развитием с первого дня следили десятки тысяч человек. Когда же маленькую панду стало можно увидеть своими глазами — в зоопарк начали выстаиваться длинные очереди, только за первые пять дней в госте к Катюше пришли больше 40 тыс. посетителей.

Родители Катюши приехала в Москву из китайской провинции Сычуань и проживут в российской столице 15 лет. Подготовка к приезду больших панд в Московский зоопарк в общей сложности заняла почти три года. Юридически все большие панды в мире являются собственностью Поднебесной. Они передаются на временное содержание в рамках программы по сохранению, защите и исследованию большой панды, а полученное потомство по достижению возраста четырех лет возвращается в Китай. Россия стала 18-й страной, в зоопарке которой находятся бамбуковые панды.

«Стенограффия» пройдет в 15-й раз

Фото: DK.RU

Крупнейший российский фестиваль уличного искусства начнется 1 мая и завершится 31 декабря 2024г., постановление о проведении подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фестиваль ежегодно проходит с 2010 г. За все время проведения в «Стенограффии» приняло участие более 350 авторов из 17 стран. Они создали 600 арт-объектов и разрисовали около 50 тыс. кв. м поверхностей.

В начале апреля театралов Екатеринбурга порадует V Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Он.Она.Они». Фестиваль проводится Екатеринбургским государственным театральным институтом (ЕГТИ) ежегодно с 2018 г. и представляет разнообразие творческих подходов, выразительных средств и театральных школ.

С 6 по 8 апреля 2024 г. на сцене Учебного театра ЕГТИ (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38) будут показаны камерные и моноспектакли с количеством актеров не более семи человек в номинациях «Профессиональный» (восемь постановок) и «Студенческий» (семь постановок), а также два спектакля вне конкурса. В программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, обсуждения спектаклей и круглые столы.

Книгочеев тоже не оставят без внимания: с 23 по 25 августа 2024 г. в Екатеринбурге состоится международный книжный фестиваль «Красная строка», оргкомитет мероприятия уже начал формировать программу и принимать заявки на участие.

В Екатеринбурге много читающих людей. Будем рады видеть на «Красной строке» как крупные и всем известные издательства, так и небольшие. Кроме того, мы планируем собрать на фестивале не менее 100 авторов и других представителей индустрии, которые проведут лекции, мастер-классы и дискуссии, — отметила исполнительный директор фестиваля Екатерина Пологова.

В Верхней Салде откроют памятник Владиславу Тетюхину

Фото: ВСМПО-АВИСМА

ВСПМО-АВИСМА объявила об изготовление и монтаже в 2024 г. памятника экс-директору корпорации Владиславу Тетюхину. После выхода на пенсию Владислав Тетюхин большую часть своего состояния — 3,3 млрд руб. — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле.

Для монумента выбран проект скульптора Игоря Линевич-Яворского, созданный в сотрудничестве с Денисом Бобылевым и Игорем Машковым, памятник установят в городе Верхняя Салда Свердловской области.

В планах компании не только увековечить память о легендарном руководителе титанового производства, но реализовать проект масштабного благоустройства города, о котором мечтал Владислав Валентинович, и который постепенно воплощается в жизнь корпорацией совместно с администрацией Верхнесалдинского городского округа и правительством Свердловской области

Напомним, что в 2011 г. Владислав Тетюхин получил премию «Человек года», а позднее DK.RU рассказал историю бизнесмена и мецената:

часть 1: Владислав Тетюхин: «Ошибка Вексельберга была в том, что хотел купить нас дешево. Проиграл»

часть 2: «Стучаться в закрытую дверь бюрократии не хочется, да и времени жалко» — Владислав Тетюхин.

Санкт-Петербург выделит гранты на соцрекламу о животных

Губернатор Александр Беглов подписал документ, добавляющий в закон «О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы» новые направления: защиту окружающей среды и формирование бережного отношения к животным.

В 2024-2025 гг. из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 8,1 млн руб. на производство соцрекламы, направленной в т.ч. на формирования гуманного отношения к животным. Рекламу планируется размещать на городских стендах, на интернет-ресурсах правительства, на телевидении и радио, чтобы люди могли получать необходимую информацию, осознавать важность социальных проблем и принимали участие в их решении.

Бриллианты — лучшие друзья девушек, юношей, мужчин и женщин

Пресс-служба «Сбера» сообщила, что уникальный бриллиант массой 12,22 карата, приобретенный в Екатеринбурге — это самый крупный драгоценный камень, проданный банком в 2023 г.

Алмаз был добыт в 2022 г. российской компанией АЛРОСА, над его огранкой в форме «подушка» мастера работали 180 дней, возраст камня оценивается в 350 млн лет. Бриллиант фантазийного желтого цвета (Fancy Yellow) имеет высокую оценку чистоты — Vs1 (недостатки, трудно заметные под микроскопом), без флуоресценции (None, сохраняет прозрачность и не светится под ультрафиолетом). Подобные драгоценные камни относятся к категории инвестиционных бриллиантов. Стоимость покупки не разглашается, на международном рынке аналогичные камни оцениваются в 16-19 млн руб.

Бриллианты стали популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены НДС на их продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке. Самую высокую доходность инвестора приносят желтые бриллианты.

Бриллианты в «Сбере» стало возможно купить с июня 2023 г., этой опцией могут воспользоваться пользователи премиальных пакетов услуг «СберПервый» и «Private Banking».

Первый сезон сериала о Гарри Поттере выйдет в 2026 г.

Фото: unsplash.com

Стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) объявил о планах по экранизации всех семи книг «поттерианы» Джоан Роулинг книг о мальчике-волшебнике, сообщил Variety. Шоураннерам не терпится поделиться с поклонниками новым видением истории о мальчике-волшебнике. Планируется снять семь сезонов — по количеству книг в эпопее. Главных персонажей сыграют новые актеры, не засвеченные в фильмах франшизы, создатели постараются перенести из книг на экран каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось все меньше. Джоан Роулинг станет одним из исполнительных продюсеров сериала, выход первого сезона запланирован на 2026 г.

Мы с женой читаем книги о Гарри Поттере каждому из наших троих детей. Это действительно трогательная история. Следующие 10 лет подряд люди будут видеть Гарри Поттера на канале HBO, — заявил генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав.

Общие сборы оригинальной кинофраншизы составляют $7,7 млрд, три части «Фантастических тварей» дополнительно внесли $1,8 млрд.

Дэниэл Рэдклифф уже пожелал удачи создателям сериала и заявил, что не стремится поучаствовать в съемках.

Я в восторге от идеи как зритель. Я смогу наслаждаться этим вместе со всеми, возможно, с немного иной точки зрения. Приятно, что целое новое поколение познакомится с историями по-новому. Они увидят это как телесериал, так что у них, вероятно, будет больше времени на все эти вещи. А те люди, которые были недовольны вырезанными сценами, надеюсь, наконец-то смогут увидеть полную версию, которую хотели, — сказал актер, исполнивший в фильмах роль Гарри Поттера.

Отметим, что в 2023 г. российские онлайн-кинотеатры так и не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово закупать на фоне ухода из страны привычного контента.

Тем временем имя Волан-де-Морт в Финляндии хотят внести в список запрещенных. С такой инициативой выступил Совет по именам, входящий в состав Минюста, пишет Yle. Согласно финским законам, жители страны не могут иметь имя, которое может их как-то оскорбить или причинить им моральный вред. Волан-де-Морт является синонимом абсолютного зла в романах про Гарри Поттера. Авторы инициативы уверены, что вряд ли человек будет чувствовать комфортно, если родители назовут его Волан-де-Морт. Теперь список запрещенных имен должно утвердить или отклонить финское Агентство цифровой информации и учета населения.

Китайцы научили машину отряхиваться от снега по-собачьи

Надоело за зиму откапывать автомобиль после снегопадов? И не только вам! Люксовый электромобиль седан NIO ET9 оборудовали интеллектуальной системой шасси и гидравлической подвеской, за счет особой конструкции машина умеет раскачиваться из стороны в сторону. В демонстрационном видео автопроизводитель показал, как модель сбрасывает снег с крыши без посторонней помощи.

Работодателям в анкетах соискателей важен знак зодиака

Фото: unsplash.com

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, 10% рекрутеров российских компаний всегда смотрят на астрологические особенности соискателя, а 9% работодателей обращают внимание в зависимости от позиции, на которую собеседуется кандидат.

Среди тех, кто считает астрологические характеристики важными, большая часть (74%) обращают внимание на знак зодиака, когда собеседуют руководителей. 42% опрошенных выделяют зависимость гороскопа на сферу продаж, а 20% — на позицию офис-менеджера, 15% респондентов отметили сферу обслуживания, 13% респондентов выделили маркетинг. Еще по 5% участников исследования смотрят на знак зодиака домашнего персонала и рабочих, 4% анализируют астрологические особенности IT-специалистов.

Почти половина опрошенных (42%) отметили, что для них идеальный сотрудник по зодиаку — это Лев. На втором месте — Дева (39%), а на третьем — Стрелец (39%). Далее в списке предпочтений расположился Телец (37%). Козерог, Овен и Весы набрали по 33%. Самую низкую позицию в рейтинге заняли Скорпионы (11%), чуть выше поднялись Водолеи (15%) и Рыбы (16%).

Большая часть респондентов (81%) не обращают внимание на знак зодиака соискателя, но при этом больше половины работодателей (52%) уверены, что было бы полезно указывать знак зодиака соискателя на сайте по поиску сотрудников. В исследовании приняли участие более 350 работодателей (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты).

Конечно, никто здесь не верит в гороскопы, но что принесет нам всем апрель 2024 г.? Рамблер утверждает, что:

Три планеты в знаке Овна дадут нам много энергии, драйва и переливающихся через край эмоций — все, как и должно быть в разгар весны и пробуждения природы. Правда, мужчины и женщины как будто поменяются местами: первые станут более мягкими, мечтательными, чувствительными, а вторые войдут в роль амазонок, будут стремиться к лидерству, завоеваниям и независимости. Солнечное затмение 8 апреля и петля Меркурия придадут всему происходящему оттенок судьбоносности. Звезды не советуют в первой декаде месяца делать резких движений: менять работу, рвать контакты, переезжать и т.д. Лучше посвятить это время переосмыслению важных тем, взять паузу для самоанализа и раздумий. К концу месяца планеты перестроятся, и мы начнем ощущать в пространстве энергетику Тельца — неспешную, плавную, устойчивую и надежную. То, что нужно после полутора месяцев Овенского буйства. Наконец-то можно строить долгосрочные планы, спокойно заземлять свои идеи и просто наслаждаться жизнью в самых простых ее аспектах: окружать себя красотой, вкусно есть, сладко спать, любить и быть любимыми.

Ранее DK.RU рассказывал, какие иррациональные методики ведения дел используют бизнесмены: в ход идут встречи по гороскопу, счастливые ручки, календарь Майя и тайны нумерологии.

Работодателей в Австралии будут штрафовать за звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время

В Австралии одобрили законопроект, запрещающий работодателям беспокоить подчиненных в нерабочее время. За подобные звонки и отправку сообщений работодателям будут грозить серьезные штрафы, об этом сообщает Reuters.

Таким образом законопроект запрещает неоплачиваемый сверхурочный труд и будет защищать права австралийцев на личную жизнь. Сотрудники, которые посчитают, что их побеспокоили необоснованно, сперва должны будут обсудить это с руководством, а если проблему решить не удастся, они смогут обратиться в комиссию по трудовым спорам. Жалоба будет рассмотрена и, в случае выявления нарушения закона, работодателю выпишут штраф.

Подобные законы, защищающие права трудящихся на отдых в нерабочее время, уже действуют во Франции, Германии и нескольких других странах Евросоюза.

В Тюмени — пельмени, из Тюмени — макаронс

Фото: ООО «Пель-Мени», Paola Macaron

Вендинговые автоматы, предлагающие напитки и продукты питания, становятся все разнообразнее. Тюмень стала первым городом в России, где в автомате Pel-Meni можно купить порцию горячих пельменей с говядиной или говядиной и свининой, а также вареники с творогом или картофелем. Цена заказа составляет 199 руб. (вареники) и 249 руб. (пельмени). В одной порции 200 г, в стоимость входят вилка и соус, заказ готовится за 2,5 минуты. Технология, оборудование и программное обеспечение уникальное, производство — российское, сборка производится в Казани.

Другому производителю и продавцу продуктов питания стало тесно в Тюмени, и новая точка открылась в соседнем Екатеринбурге. Через вендинговый автомат кондитерская Paola Macaron продает наборы пирожных макаронс. Ценителям французских десертов предлагается выбрать из 30 вкусов. В линейке присутствуют как бестселлеры — соленая карамель, лимонный чизкейк и мятный шоколад, так и оригинальные вкусы — черный трюфель, пекан, облепиха и оливки. Для гурманов создана серия с пармезаном, голубым сыром, бри и розмарином, а для любителей сюрпризов лимитировано выпускают пирожные с «временными» вкусами, например, латте с халвой или вишня с шоколадом. Минимальная стоимость коробки (два пирожных) — 298 руб., максимальный набор ассорти (24 шт.) — 3 120 руб.

В России становится все больше интересных форматов стритфуда, где на радость мамам и бабушкам их вечно спешащие дети и внуки могут перекусывать не всухомятку. Несколько лет назад воображение сумела поразить питерская супперия Soup Культура на канале Грибоедова, потом комбо эчпочмак+говяжий бульон стали продавать в Казани. В столицах тем временем перепридумали скрепные первые блюда: гущу супа превратили в начинку для пирожков, а бульон щей, борща или солянки подают людям в отдельном стакане. Идейным вдохновителем фастфуда отечественной кухни стал Анатолий Борщ (Бордиян). По два заведения сети открыто в Санкт-Петербурге и в Москве, ждем «Борщ» и в других городах.

Главные цвета 2024 года

Фото: Pantone

Не удивляйтесь, если в ближайшее время улицы заполонит персиковый цвет — главным цветом текущего года институт цвета Pantone выбрал персиковый оттенок 13-1023, получивший название Peach Fuzz («персиковый пушок»).

Некоторые вещи становятся для нас особенно очевидными — например, концепция lifestyle («образа жизни»), приобретающая новое значение. Мы живем во времена потрясений во многих аспектах нашей жизни, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании только растет, — сказала в интервью Time исполнительный директор Pantone Леатриса Эйсман.

По словам Эйсман, цвет Peach Fuzz символизирует человечность, сострадание и связь людей друг с другом, дарит чувство сопричастности и сплоченности, заботы, вдохновляет на переоценку взглядов. Представитель Pantone выразила уверенность, что благодаря поддержке оттенка Peach Fuzz люди смогут найти умиротворение.

Pinterest назвала собственные цвета, которые будут популярны в 2024 г. В трендах — Desert Orange («Оранжевая пустыня»), Gummy Pink («Розовый мармелад»), Aqua Blue («Синяя вода»), Moss Green («Зеленый мох») и Mocha Brown («Коричневый мокко»). Площадка впервые выпустила цветовую палитру The Pinterest Palette из пяти цветов и планирует обновлять ее каждый год.

Счастья много не бывает

Самые счастливые россияне живут в Свердловской, Нижегородской и Самарской областях, а также в республике Татарстан — это показало исследование сервиса «Работа.ру». Большая часть счастливых людей из числа респондентов — почти 22% — проживают в Екатеринбурге и Свердловской области.

Участникам опроса предлагали оценить свой уровень счастья по пятибалльной шкале. Как уточнили эксперты «Работы.ру», при ответе респонденты учитывали климат, инфраструктуру, благоустройство, а также наличие возможностей для карьерного роста и получения образования. 36% опрошенных заявили, что задумывались о переезде в другой город, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Согласно «Докладу о мировом счастье за 2024 г.», список счастливых стран возглавляет Финляндия, за ней следуют Дания и Исландия. Рейтинг стран по оценкам жизни в 2021-2023 гг. составили ведущие мировые исследователи и ученые, занимающихся вопросами благополучия. Россия расположилась на 72 месте, последнее, 126-е место, заняла Индия.

О том, какие шаги нужно начинать предпринимать в 40 лет, чтобы прожить долгую и наполненную жизнь, в интервью DK.RU рассказал заведующий гериатрическим отделением ЦГКБ №6 г.Екатеринбурга Александр Шустов.