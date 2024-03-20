«Сейчас представилась возможность не выживать, а жить. Но мы забыли, как это делать»

Людей до 38 лет предложили считать молодежью. С этим не согласна природа — по ее законам человек после 40 лет вступает в период угасания. О чем задуматься «молодым», чтобы жить еще долго и счастливо?

Культ молодости диктует герою вести жизнь яркую, наполненную энергией и рисками, адреналином и подвигами. О старости задумываться не принято, «пожилой герой» — это оксюморон, хотя жизнь продолжается и после 40, и после 50, и после 60 лет.

Геройствуй, не геройствуй, в человеческой жизни, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже наступает момент, когда приходится признать, что сохранять состояние «вечно молодого» с каждым днем все труднее. О возрастных изменениях, факторах риска для здоровья и когда нужно начинать прилагать усилия для сохранении полноты жизни в интервью DK.RU рассказал заведующий гериатрическим отделением ЦГКБ №6 г.Екатеринбурга Александр Шустов.

Если набрать в поисковике слова «гериатр», то ответ — это врач-терапевт для пациентов пожилого возраста. Только пожилого?

— Если подходить формально, то да, к нам направляют людей старше 60 лет с признаками старческой астении или ускоренного старения. Но если смотреть шире, то гериатры призваны помочь людям подготовиться к старению и качественно прожить этот период. Причем задумываться об этом нужно не в 60, а в 40 лет, чтобы понять, какие есть риски для здоровья и жизни, выработать индивидуальную программу действий, чтобы их компенсировать.

Почему так рано? У нас в стране хотят возраст молодежи поднять до 38 лет, получается, был молодым и через два года — пожилой?

— Физиологически старение человеческого организма начинается примерно около 40 лет. К этому возрасту по задумке природы человек должен размножиться и как представитель вида уже не имеет ценности. А если не размножился, тем более может умереть, заботиться-то не о ком, потомства нет.

В 40 лет природа перестает поддерживать организм и передает ответственность за состояние здоровья самому человеку. Это легко заметить. Если в 20-25-30 лет люди могут учиться, работать на нескольких работах, поднимать детей, батарейки не разряжаются, то в 40-45 так уже не получается. И все думают, что это «что-то там», а на самом деле это и есть старость.

Мотоцикл для продления молодости купить недостаточно?

— Нет. Тебе уже вручили твое собственное здоровье, но ты об этом не знаешь. И продолжаешь эксплуатировать организм без учета появившейся необходимости уделять время для его восстановления. Психологически ты готов еще 200 лет прожить как молодой, но так не бывает.

Вычислить факторы риска

У страха глаза велики, и пугает больше всего неизвестность. Когда негативные факторы определены, становится понятно, что пациенту многое по силам.

Влияет ли наследственность на скорость старения?

— Генетика имеет вес в реализации того или иного фактора риска. Условно, если родственник болел раком легкого, если у родственника был инфаркт миокарда или инсульт, то курить не стоит. Фактор риска один, но он может привести к различным неприятным последствиям.

Стоит провести скрининг родни со всех сторон?

— Про это благополучно забыли, но это всегда было. Раньше отслеживали, обязательно изучали историю заболеваний, генетических, социальных. Никто бы не женился и не вышел замуж за представителя семьи, где были эпилептики, дауны и т.д., никто бы не стал рожать детей от потенциально нездоровых людей, передавать потомству высокие риски.

Но сегодня сбор подобной информации не производится?

— Реальность такова, что история здоровья родственников людьми не изучается, она не считается важной, информация о наследственных заболеваниях игнорируется. Ни пациенты, ни врачи не обладают этими данными, и поэтому в том числе продолжается распространение нагрузки генофонда. На примере одного-двух поколений невозможно отследить ситуацию, а из-за изменений условий окружающей среды порой тяжело разобраться, что станет триггером. 100 лет назад и сейчас Земля — это две разные планеты с разными условиями проживания и режимом жизни. Как минимум это две разных России.

К примеру, в семье у мужчины никогда не было рака легкого, но есть определенная генетическая слабость. Если человек курит и одновременно работает на вредном производстве с тяжелым физическим трудом, создаются условия для возникновения заболевания. Это называется реализация возможности, когда вероятность 0,01% становится 100%.

В чем здесь роль гериатра?

— Мы изучаем болезни, которые появляются в процессе жизни, условия их появления и ищем способы их победить. Мы можем двигать степень реализации рисков по этой шкале от 100% до абсолютного нуля, если пациент готов собой заниматься, тратить на себя время. Хотя мой опыт показывает, что когда человек знает, что у него родственники умирали от рака легкого, все равно продолжает курить. Так поступает большинство. Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии, в чем-то себя ограничивать, а это делать лень.

То есть люди, имея информацию, как можно о себе позаботиться, ничего не предпринимают?

— Да.

Как с этим бороться?

— Здравоохранение с этим бороться не может, у нас нет для этого инструментов. К тому же горизонт планирования жизни в современном обществе не перешагивает даже за 80 лет. Соответственно, люди, во-первых, не прогнозируют свое состояние дальше возраста 80-85 лет, а во-вторых, у них нет ярких удачных примеров сохранения функциональности в этом возрасте, никто не показывает, каким может быть отдаленное будущее.

Все хотят продолжать жить в молодом теле, чтобы в 80 лет делать то, что из-за недостатка времени не получалось сделать в 40. То есть желания остаются теми же, но тело в 80 лет так, как в 40, не работает, разница возможностей очень большая. Поэтому идет диссонанс и жить не хочется, старость не привлекает.

Если у мужчины есть дети, он заботится, чтобы как можно дольше оставаться опорой семьи?

— Мужчина не заботится о себе, чтобы поддерживать семью, практика показывает, что никто этого не делает. У мужчины может быть другой какой-то приоритет, чтобы поддерживать свое здоровье. Но наличие детей или супруги не говорит, что он будет заботиться о себе. Для женщин это работает, и по статистике женщины у нас живут дольше на 10 лет, чем мужчины. В том числе и одинокие женщины живут дольше, чем одинокие мужчины и семейные мужчины.

Честно ответить на вопрос

Молодость может уйти, но ценность самого факта жизни остается неизменной. Возможно, чтобы это понять, придется пересмотреть свои взгляды на эту самую жизнь.

Что тогда может служить мотивацией для качественного продолжения жизни?

— Когда я вижу, что люди стоят у определенной черты, предлагаю им представить, что с небес спустился архангел Михаил с огненным мечом и говорит, что он принес послание, что ваша жизнь закончена, но если у вас есть повод остаться на этой земле, то Бог разрешил вас оставить. Так вот, вам есть что сообщить архангелу Михаилу? Внуки, дети и супруги не считаются, потому что Бог сказал, что с неба их лучше видно, и он за ними присмотрит.

И что вам отвечают?

— 90% отвечают, что им нечего сказать архангелу Михаилу.

Что так отрицательно влияет на жажду жизни?

— В последние 100 лет люди не жили, а выживали. Не было на большей части планеты ни одного промежутка времени, чтобы хотя бы одно поколение могло жить спокойно. Череда войн, эпидемий, смертей, потрясений, отвратительное питание, тяжелое эмоциональное или материальное состояние. Не было обстоятельств для жизни, человек выживал.

В России мы прекрасно умеем выживать, наша история выживания намного больше, чем 100 лет. За обозримую историю российского государства не было даже 20 лет спокойной жизни, поэтому мы прекрасно выживаем.

Сейчас наступил период, когда у большинства жителей нашей страны закрыты первичные потребности: у нас есть еда и вода в достатке, крыша над головой, есть чем прикрыть наготу. Прямые голод, жажда, обездоленность и насилие требуют сопротивления, когда их нет — сопротивляться нечему. Представилась возможность не выживать, а жить, но мы забыли, как это делать. У большинства людей проблема в этом, они не знают, что делать дальше, когда не нужно бороться за жизнь.

Ипотека — лучший мотиватор: выплатил, и цели в жизни больше нет?

— Я вижу людей в 70-75 лет, у которых ничего не болит, которых есть дети, внуки, мужья, жены. Но они следуют навязанным моделям поведения, ищут у себя какие-то заболевания, они потеряны, т.к. сейчас нет традиции и культуры длительной, активной, радостной жизни.

В принципе, жить ведь можно очень долго, в СССР был долгожитель 168 лет, у него последний ребенок от третьей жены родился, когда ему было 90. Неизвестно, на какое количество времени рассчитан человеческий организм, сколько он может функционировать. Но, если человек не понимают ценности жизни без преодоления трудностей, он не проживет долго. Когда ты выполнил все социальные роли, с возрастом приходит время и возможность заняться собой, и к этому нужно готовиться.

Как готовиться, когда готовиться, если у тебя все силы уходят на оправдание ожиданий, ты должен всем на свете — стране, коллективу, работодателю, семье, кроме самого себя?

— Мы с радостью встречаем невзгоды, которые нужно преодолевать, уж это мы умеем на «отлично». Но мы не умеем делать следующий шаг. Из системы выживания нужно переходить в систему жизни, а она — другая. Людям необходимо осознать, что за выживанием следует период жизни, это нормальный естественный подход.

Если ты не знаешь, что к этому надо готовиться, то ты не готовишься, и наступает момент, когда время твоего тела просто заканчивается. После 40 лет организм вступает в следующий период, когда нужно начинать жить по другому варианту, иначе никак. Это как если ты школу не закончил, в институт не возьмут вообще.

Если до 75 лет человек не взрастил в себе осознанность, то шлагбаум опускается, и он идет в гроб. Только те, кто приобрел определенные качества ума, сознания и тела, могут жить долго. Это новая реальность, раньше таких условий для жизни не было, нужно было освобождать место, не расходовать ресурсы, которые предназначались для выживания следующих поколений — еду, воду, тепло.

Поддержать самого себя

Существуют общие рекомендации, которые направлены на сохранение тела и мозга в оптимальных кондициях. Но человек должен проявлять интерес к жизни и хотеть системно заботиться о себе.

В вашей практике были люди, которые хотели жить и жили, живут в 80-90 лет?

— Единицы. Самый распространенный и простой вариант сохранения и продления жизни вынужденный — забота женщины о ком-то, о внучке без опеки родителей, о парализованном муже. Второй вариант — работа, которая человеку интересна и он способен ее долго выполнять даже при физической немощи. Третья категория — это творческие люди, писатели, музыканты, которые горят душой, творят. И еще люди, которые умеют наслаждаться простыми вещами, солнцем, возможностью дышать, вкусом пищи, что очень сложно. Других людей среди долгожителей нет.

Было глобальное исследование, выявили три категории людей, которые во всех странах живут дольше всех, это антиквары, селекционеры и дирижеры. Эти группы объединяет то, что жизнь планируется вдолгую. Они находятся в поиске идеала: собрать лучший состав оркестра, вывести уникальный сорт растения, заполучить древнюю редкость и через 20 лет заработать на ее перепродаже состояние. Они постоянно генерируют идеи, как достичь своей цели, и этот процесс поистине бесконечный.

Это внешний фактор, который обеспечивает продление жизни, мышление определяет, что они живут дольше других людей, этим специалистам нужно быть, оставаться в этом мире, у них есть важное дело.

С ясным разумом понятно, как сохранять бодрость тела?

— Помогает сохраняться не только умственная нагрузка, но и созидание. К примеру, люди в советское время были более счастливыми, чем сейчас, в строительстве коммунизма был один важный компонент — созидание.

В целом есть пять основных компонентов, которые отвечают за продление жизни: качественный воздух, чистая и в нужном объеме вода, еда без недостатка и избытка, адекватный сон и нормальная физическая нагрузка. Двигательная активность должна позволять использовать все мышцы и связки организма в систематическом режиме, без однотипности движений, что отсутствует у современного человека. Я считаю, что лучшая тренировка — это народные танцы.

Где взрослому человеку заниматься народными танцами?

— Можно найти себе педагога и оплачивать персональные занятия, как и индивидуальные тренировки в фитнес-клубе. Поймите, гериатр не дает волшебного средства для продления молодости, он предлагает человеку работать над собой. Кто этого делать не хочет, тому бесполезны рекомендации.

Мы рассказываем, что есть возможность полноценно жить до глубокой старости, до 100 лет, за 100 лет, а там уже каждый человек сам делает выбор — нужно ему это или нет.

Все знают, что курить вредно, но курят, неважно, сигареты или вейпы, это одно и то же. Все знают, что нужно делать зарядку, но никто этого не делает. Все знают про соблюдение питьевого режима, но почти никто не отслеживает, сколько пьет, хотя это элементарно. Бездействие или нанесение себе вреда интоксикациями — это тоже позиция. Когда человек сам делает выбор, врачу видны результаты, и хорошие, и плохие, а заставлять жить — дело неблагодарное, если сам человек не хочет.

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