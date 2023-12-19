Дискриминация по возрасту — есть ли она? Как найти работу «белому воротничку» старше 45-ти

В России острый дефицит кадров, работодатели вынуждены повышать возрастной диапазон сотрудников. Но пока повезло лишь «синим воротничкам», а в офисах все еще хотят молодых. Когда ситуация изменится?

Маркетолог Юлия Гиммельфарб несколько лет назад, в преддверии вступления в возраст 45+, окончила курсы карьерных консультантов. Имея профильное образование и большой опыт работы с рынком труда, она планировала сотрудничать с представителями этого возраста, помогая им и себе реализовываться профессионально.

Но ее план с треском провалился: оказалось, что квалифицированного рынка для «белых воротничков» 45+ нет. В 44 еще есть, а в 45 — уже нет. Юлия изучила причины этой ситуации и поделилась выводами с DK.RU.

— Сейчас, ввиду большого дефицита производственных кадров, ситуация для «синих воротничков» изменилась в лучшую сторону, а «белым» — работникам интеллектуального, непроизводственного труда — пока приходится значительно труднее. Наемные офисные сотрудники, управленцы, служащие при поиске работы ощущают дискриминацию по возрасту, несмотря на то, что запрет на нее прописан в Трудовом кодексе. И это проблема как для них, так и в конечном итоге для предприятий — некому выполнять стоящие перед ними задачи.

В октябре текущего года на конференции «Рынок труда 2023. Не только бизнес», организованной для работодателей консалтинговой компанией Coleman Group, и с трибуны, и в кулуарах звучали тревожащие тенденции.

Вакансии стали закрываться минимум в 1,5 раза дольше, из соседних регионов специалистов не пригласить — там такой же дефицит, зарплатные ожидания молодых кандидатов часто неадекватно завышены, а квалификация низкая. По данным одного из спикеров конференции, представителя портала HH.ru, нехватка кандидатов, например, в Свердловской области год от года растет и приближается к острому дефициту.

На сентябрь 2023 г. по этому показателю индекс hh.ru составляет 2,5, а значение 1,9 — уже показатель острого дефицита.

При этом молодых, но опытных специалистов, которыми грезят работодатели, на рынке меньше, чем возрастных, поэтому объективно наступают времена, когда организациям придется нанимать сотрудников, выходящих за пределы привычного возрастного диапазона.

Пока же мы наблюдаем картину, которая показывает: судя по набору довольно жестких конструктов относительно этой категории специалистов, многие работодатели моложе 40 лет даже не задумывались по-настоящему, что им однажды (а на самом деле довольно скоро) тоже исполнится и 50, и 60. Они еще будут активны, компетентны, мотивированы, но их начнут отсекать, даже не узнав квалификации, в том числе на позиции, где возраст значительной роли не играет. И многие из них попадут практически в патовую ситуацию, когда пусть небольшого, но гарантированного пенсионного дохода нет и не будет еще 5-10-15 лет, а дискриминация по возрасту — есть. При этом и объективно найдется достаточно современных позиций, где кандидаты за 50 уже действительно «Old school», и это придется принять.

В этом материале мне хочется не только «подсветить» ситуацию на рынке, но и дать рекомендации, которые помогут работодателю и «белому воротничку 45+» найти друг друга и создать взаимовыгодный рабочий альянс.

Особенности возраста 40 и 50 лет

К 40 годам многие люди начинают задавать себе экзистенциальные вопросы, и часто то, что считалось стоящим, будто теряет свою привлекательность. У некоторых возникает чувство, что надо побыстрее внести какие-то изменения во внешний мир, ведь половина жизни позади и «поезд скоро уйдет». Они начинают менять работу, семью и хотят начать все сначала. Но и на новой работе, и в новых отношениях 40-летний все равно сталкивается сам с собой. Поэтому в этом возрасте гораздо важнее внутренне переориентироваться и взять курс на прощание с фазой экспансии, которая длится примерно с 20 до 40 лет и характеризуется поиском себя.

Согласно рекомендациям голландских консультантов Кееса Лохера и Йоса ван дер Брюга, внесших серьезный вклад в исследование профессиональной жизни человека, новая личностная задача заключается в развитии меньшего эгоцентризма и большей сдержанности, чтобы дать пространство молодым и помогать им, когда они в этом нуждаются. В зависимости от количества энергии и масштаба личности такая экспансия может продлиться еще несколько лет, но в целом, чем дальше за 50, тем судорожнее она выглядит и начинает вызывать у окружающих насмешку, жалость или раздражение.

Но если человек к этому возрасту нашел настоящие новые ориентиры, ради которых работает — часто это подлинный интерес к природе, людям, истории, искусству — то благодаря новой осмысленности и новой базовой позиции он может стать очень ценным сотрудником для организации. Эти люди более спокойны, ответственны, опытны и не отвлекаются на неизбежные проблемы молодых семей с маленькими и взрослеющими детьми.

В мировой практике самые сильные коллективы — разновозрастные. И наоборот, если 50-летний не нашел новые ориентиры, то может выступать против нововведений, придираться к мелочам и видеть угрозу в лице более молодых коллег.

Особая тема — внешний вид и здоровье. Если кризис сорокалетнего усугубляется визуальными особенностями: выпадением волос, сединой, появлением лишнего веса, то после 50-ти могут добавляться уже и более существенные нарушения. Тело, которое служит человеку многие десятилетия, дает о себе знать, хотя и здесь между людьми обнаруживаются значительные различия. Некоторые люди в 50 выглядят и чувствуют себя лучше, чем в 40: духовная сила и дисциплина помогают сохранить молодость ума и тела.

Таким образом, главный вывод — все зависит от человека, и прежде чем смотреть на его биологический возраст, надо изучить его квалификацию, и если она подходит, общаться и выяснять другие нюансы, критичные для данной вакансии.

Как найти работу «белому воротничку» 45+?

Я собрала здесь как рекомендации, проверенные как на собственном опыте, так и специалистами кадрового рынка.

Во-первых, важно осознать границы собственных компетенций и принять, что уже не все компании подойдут вам по корпоративной культуре и особенностям работы. Далее важно понять свои истинные желания и расставить приоритеты: заранее оценить и содержание работы, и условия труда — монитор с низким качеством разрешения и отсутствие возможности размять тело могут сыграть решающую роль, а силы, затрачиваемые на долгую дорогу, заберут энергию, важную для непосредственной работы. Цена ошибки — неправильно выбранного предприятия — в этом возрасте выше. Вакансий меньше, а работодатели любят кандидатов, которые трудятся на одном месте не менее двух лет.

Важно также на сайтах по поиску работы привести свои резюме в порядок, об этом ниже рекомендации эксперта кадрового рынка Татьяны Грищук. Мой лайфхак — если у вас несколько профильных образований, то самое давнее, которое непременно вызовет вопрос о возрасте, можно убрать. Резюме — это реклама. Она должна быть достоверной, но какую информацию и как подсветить, — ваше дело.

Откликайтесь на интересные вакансии сами, не ждите заходов в ваш профиль. Сейчас открытие каждого контакта (данных соискателя) на профессиональных сайтах стоит работодателю ощутимых денег, поэтому если он сомневается — то не потратит их. Помогите ему вас увидеть.

Татьяна Грищук, карьерный консультант кадрового агентства «Кадровые технологии»:

— Я помню, примерно в 2006 г. на определенные позиции «белых воротничков» работодатели рассматривали только специалистов до 35 лет. Сейчас планка поднялась до 50 лет и это не предел — сильных кандидатов на рынке труда мало, многие руководители бизнеса за эти годы «повзрослели» и стали лучше понимать ровесников. Рынок неизбежно будет двигаться в сторону еще большего увеличения возраста кандидатов, которым тоже важно соответствовать ожиданиям работодателя.

Все рекомендации для «белых воротничков» 45+ можно разделить на три блока: создание резюме, поиск вакансий и само собеседование.

Резюме. Рекомендую составить одно базовое резюме и каждый раз адаптировать его под требования той вакансии, на которую вы откликаетесь. В резюме важно показать свою экспертность, описать кратко, четко, понятно, используя глаголы, свои обязанности и указать достижения. С работодателем лучше говорить на одном языке: посмотрите, какими словами рекрутер описывает требования к кандидату, как формулирует обязанности, используйте их при адаптации своего резюме, чтобы сразу стало ясно, чем вы можете быть полезны работодателю, почему именно вас надо пригласить на встречу.

Не стоит перечислять все места работы — достаточно указать релевантный опыт за последние 10 лет. Укажите ваше базовое образование, а также курсы, вебинары, тренинги, которые свидетельствуют, что вы постоянно совершенствуете и обновляете свои знания, развиваетесь как профессионал. В разделе «О себе» укажите свои увлечения. Если вы ходите в походы или бегаете марафоны — скорее всего, вы в хорошей физической форме.

«Больной» вопрос — указывать ли возраст? Я за то, чтобы быть честным и возраст не скрывать. С другой стороны, если вам 50, а работодатель хочет сотрудника до 49, то при поисковой выдаче кандидат в выборку не попадет, хотя этот год особой роли не играет.

Поэтому очень рекомендую разослать свои правдивые резюме в кадровые агентства (для соискателей это бесплатно) — так у вас появится посредник, который обратит внимание прежде всего на ваши личностные и профессиональные качества.

Фото на резюме тоже должно быть деловым и соответствовать возрасту. Никаких букетов в руках для женщин и футболок «с мишками» для мужчин! При отклике на вакансию резюме стоит сопроводить письмом, в котором описать, почему вы подходящий кандидат для данной компании и вакансии. А для этого рекомендую предварительно изучить ее сайт и любую другую информацию о компании.

Поиск работы. Ищите работу всеми доступными способами: работные сайты, социальные сети, сайты компаний, профессиональные сообщества, тематические телеграм-каналы. Хорошие результаты дают нетворкинг и рекомендации бывших коллег. Рассказывайте, что вы в поиске новой работы, своим друзьям и знакомым. Многие люди 45+ находят работу именно таким путем, ведь он позволяет обойти рекрутера компании и сразу попасть на встречу к руководителю, который более объективно сможет оценить ваши профессиональные компетенции.

Собеседование. Если работодатель готов рассматривать возрастных кандидатов с хорошим опытом, а оффер (предложение о найме) в итоге не состоялся, то причиной отказа часто является совсем не возраст. Работодатель хочет видеть гибкого, уверенного, энергичного человека с сильными компетенциями и знанием современных технологий. К сожалению, не все кандидаты 45+ готовы постоянно учиться, идти в ногу со временем и быть развернутым в будущее. Уверена, если вы продолжаете движение вперед, находитесь в хорошей физической форме, придерживаетесь партнерской позиции и позитивно настроены, то вы непременно найдете работу!

Как работодателю найти подходящего «белого воротничка» 45+?

Одна из очевидных рекомендаций — взять курс на внимательное рассмотрение кандидатов старшего возрастного диапазона и утвердить его со службами персонала. Получив такое резюме, опытный рекрутер при телефонном интервью поймет, стоит ли рассматривать кандидата дальше, но начальная «воронка» будет шире.

Не секрет, что у многих рекрутеров на работных сайтах стоят фильтры и кандидаты 45+ даже не попадают в зону их видимости. Тем более что во многих крупных компаниях рекрутеры — молодые девушки до 30 лет, которые подбирают кандидатов, близких по возрасту, а потому понятных. Притом что многие линейные руководители готовы брать сотрудников постарше, но они до них и не доходят.

Юлия Аверина, директор кадрового центра «Метрополис»:

— Вопрос возрастных ограничений мы решаем в самом начале поиска, когда компания-заказчик присылает заявку. Перед этим мы проясняем у клиента, чем обосновано такое ограничение (которое бывает как в сторону молодых, так и в сторону более возрастных кандидатов). Чаще ограничения касаются именно кандидатов 45+, причем независимо от позиции: бухгалтера, секретаря или менеджера по продажам.

Но в последнее время ситуация меняется. Сегодня мы взяли в работу подбор «белого воротничка» для клиента, которому искали кандидата на аналогичную должность в 2020 г. Тогда это был возрастной диапазон 28-40 лет, а сейчас он готов смотреть до 55-ти. Тенденция такова, что за эти годы компании либо приспособились, либо расширили предпочтения, либо поняли, что это неизбежность. Но все равно в большинстве случаев компании рассматривают кандидатов до 45-ти, а 50-55 лет — уже в исключительных случаях. Хотя если опыт соискателя очень хороший, бывают исключения и для 65-летних, но убедить рассмотреть кандидата после 50 лет и увидеть то положительное, что важно для данной позиции, стоит кадровому агентству больших усилий.

Работодатели опасаются, что возрастные кандидаты будут либо неэффективны, либо в принципе не справятся, и часто службы персонала отказывают с аргументом: у нас молодой дружный коллектив, мы любим корпоративные выезды и человек к нам не впишется. К тому же часто самому линейному менеджеру 30 лет, и он, не имея зрелых управленческих компетенций, просто не знает, как управлять людьми старше себя. Это субъективные аргументы. Но есть и объективные.

Кандидаты 45+ часто более медлительны, имеют сформированную позицию, и из них, как говорится, уже «ничего не вылепишь». Кроме того, функционал ряда вакансий, например, менеджера по «коротким» продажам товаров народного потребления, предполагает до 50 «холодных» звонков в день и частые командировки. Тут объективно лучше справляются кандидаты помоложе.

Но в связи с острым дефицитом кадров рынок движется в сторону увеличения возрастного диапазона, и лучшее, что может сделать работодатель для своего предприятия, — это искренне поменять в голове установку в пользу той, что «белые воротнички» 45+ — результативные сотрудники и могут работать так же эффективно.

Важно стать гибче и сместить фокус внимания в сторону того положительного, что может привнести такой сотрудник, посмотреть, а какие задачи стоят перед компанией, на какой позиции может быть успешен именно такой специалист?

У молодежи тоже ведь свои минусы есть. Часто они менее лояльны работодателю, могут не выйти на работу без уважительной причины или пойти на обед и не вернуться. Мы как кадровое агентство говорим: «У вас есть такой-то шанс, возьмите кандидата». Но если работодатель не готов, то пока «гром не грянет», он не будет смотреть кандидатов 45+. А что значит «гром»? Это когда специалиста ищут 3-4 месяца и найти не могут. Или берут молодого и попадают на те минусы, которые есть у молодости. И вот только тогда, а если еще компания увидит успешный пример работы возрастного сотрудника у конкурентов, шансы последнего возрастают.

Но еще, конечно, хочется, чтобы возрастных сотрудников брали не от безысходности, а действительно увидели в них то зерно, тот опыт, который может пригодиться бизнесу. Просто посмотреть на них другими глазами. Многие из них «трудяжки», готовы работать и выкладываться, хотят приносить пользу.

Мир изменился, и рынок труда меняется на глазах. Кто думал пару лет назад, что из-за дефицита работников рутинного труда компании начнут, например, привозить машинами на рабочую смену заключенных, а в профессиональном обиходе появится выражение «полосатый воротничок»? Еще совсем недавно человек 50 лет уже считался близким к пенсии. А сейчас? В 50 лет рожают детей, идут получать второе высшее образование, меняют сферу деятельности Дефицит сотрудников все равно ведет к тому, что возрастной диапазон расширяется, и выиграют те предприятия, которые первые поймут это и выберут из него лучших.

Реальные кейсы из жизни соискателей 45+

«Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня,

и если вы думаете, что это легко,

попробуйте проделать это сами»

Цитата из «Мюнхаузена» Рудольфа Эриха Распе здесь вполне уместна — практически все персоны 45+, чьи мини-истории даны ниже, при поиске работы столкнулись с дискриминацией по возрасту и решали эту задачу разными путями. Все они в течение двух последних лет выходили на открытый рынок труда.

Дарья, 53 года. Прошлой весной вышла в компанию маркетологом. Через сайт по поиску работы за три недели у нее было четыре встречи и два предложения от работодателей. Возраст ни один из них не спросил. В августе этого года она снова вышла на рынок труда, и каждый работодатель свое знакомство начинает именно с этого вопроса.

Нина, 57 лет. Искала работу несколько месяцев, летом вышла тренером по продажам в региональную компанию, которую нашла через сайт по поиску работы. Много командировок, но ей нравится. Из особенностей — она уже не готова ездить ночным поездом, но компания увидела пользу от ее работы и готова нести затраты на гостиницу.

Николай, 55 лет, врач. Врачей всех специальностей очень не хватает, поэтому через бывших коллег он получает массу предложений и может выбирать лучшие.

Ольга, 58 лет. Имеет два высших образования — строительное и управление персоналом, а несколько лет назад закончила заочно швейный техникум. Сейчас она циклами преподает молодым бизнесменам менеджмент, работает на проектах, а постоянный денежный поток создает тем, что выручает друзей и знакомых ремонтом послуживших вещей и пошивом новых.

Михаил, 54 года. В апреле 2022 г. иностранная компания, где он работал сервисным инженером, ушла с рынка. Год его «банили» по возрасту, в итоге они с семьей продали недвижимость в Екатеринбурге и решились на новый бизнес — гостевой дом у моря. Но это не красивая лирическая история, а вынужденная стрессовая.

Наталья, 50 лет. Была в найме топ-менеджером, а этой весной открыла первый собственный бизнес — кофейню.

Александр, 48 лет. Высшее техническое образование, работает автомехаником. Несмотря на его высокую квалификацию, нехватку специалистов и профессионального посредника в лице кадрового агентства, осенью его не взяли на новую работу с аргументом — слишком возрастной.

Мария, 51 год. Бухгалтер по первому образованию, она в 48 лет прошла обучение финансовому менеджменту и этим летом вышла в федеральную компанию финансовым директором. Ведет предприятия удаленно на аутсорсинге, из дома. Особенность — платит компания весьма скромно, а работы много. Мария надеется на то, что сейчас нарабатывает опыт, который позволит позже увеличить доход на лучших условиях.

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