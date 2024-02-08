«Мы работаем с каждым пациентом индивидуально, помогая обрести счастье»

Врач Центра семейной медицины Олеся Вахлова — о том, как родить здорового ребенка после сорока, стать родителями после онкологии и сберечь репродуктивное здоровье детей.

Современные медицинские технологии способны творить чудеса. Ежегодно на Среднем Урале они помогают стать родителями сотням пар, которые не смогли добиться наступления беременности самостоятельно. Часто проблемы с репродуктивным здоровьем возникают не только из-за перенесенных заболеваний, но и из-за образа жизни будущих родителей — недосыпания, повышенного стресса, неправильного питания, недостаточной физической активности.

Как сохранить репродуктивное здоровье и что нужно предпринять, чтобы долгожданная беременность все-таки наступила — в интервью DK.RU рассказала заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра семейной медицины, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Олеся Вахлова.

Олеся Сергеевна, сегодня многие пары подходят к вопросу планирования беременности осознанно, начиная подготовку с посещения врачей. Какие чекапы им нужно пройти, чтобы убедиться, что все пройдет по плану?

— Прежде всего будущей маме необходимо записаться на прием к гинекологу, который поможет оценить здоровье репродуктивной системы. Врач предложит пройти обследования, которые помогут определить состояние гормонального фона и исключить половые инфекции, проведет УЗИ и обязательно назначит комплекс витаминов, необходимый для планирования беременности.

В каком случае пациент направляется к репродуктологу?

— В случае, если беременность не наступает у пары в возрасте до 35 лет в течение одного года, а у женщин старше 35 лет — в течение 6 месяцев, необходимо записаться на прием к репродуктологу, который начинает проводить обследование по бесплодию.

Получить помощь в обследовании и лечении бесплодия пара может как рамках программ ОМС, так и на коммерческой основе.

Когда будет проведено обследование и установлен фактор бесплодия, а также будут определены показания к проведению программ вспомогательных репродуктивных технологий, пара или одинокая женщина могут получить направление на проведение программы ЭКО за счет средств ОМС.

К сожалению, с течением времени у женщины уменьшается овариальный резерв. Это может привести к снижению эффективности программ ЭКО и даже к последующему отказу в программе ЭКО по ОМС. Поэтому женщине необходимо как можно быстрее пройти обследование для того, чтобы получить желанную беременность.

Коммерческое наблюдение по бесплодию проводится в основном на базе профильных центров репродукции. Обследование в них проходит в максимально короткие сроки, потому что доктора-репродуктологи как никто другой знают, насколько важно оперативно установить диагноз и начать лечение. Для нас эффективность и ориентированность на пациента — превыше всего. Пройти обследование и лечение в нашей клинике можно за счет средств ОМС, ДМС и на коммерческой основе. Также на коммерческие программы ЭКО распространяется система кредитования под 1% годовых.

Когда стоит начать обследование мужчинам?

— Обследование мужчины начинается с момента, когда женщина обратилась к репродуктологу и начала свое обследование по бесплодию. К сожалению, сегодня мужской фактор бесплодия выходит на лидирующие позиции, он встречается примерно в 50% случаев. Поэтому мы приветствуем, если пара приходит на прием репродуктолога вместе — тогда план обследования и лечения становится четким и понятным для обоих партнеров.

Обязательным обследованием для мужчины является сдача спермограммы. Очень важно сдать ее в специализированном медицинском центре со специальным оборудованием. Сотрудники таких центров владеют всеми методиками исследования спермы. Высокая квалификация специалистов и современные технологии позволяют собрать полную информацию о функции мужской репродуктивной системы и качестве генетического материала. В случае любого отклонения от нормы рекомендуется консультация андролога. Именно этот врач сможет выявить факторы, влияющие на нарушение сперматогенеза, назначить лечение, необходимое при планировании беременности.

Насколько востребованы сегодня ВРТ? И какие новые возможности появились у пар, которые включаются в эти программы?

— Каждый год количество пар, нуждающихся в проведении программы ЭКО, увеличивается. В Центре семейной медицины мы используем самые передовые технологии, которые позволяют увеличивать эффективность нашей работы. Репродуктивные технологии сегодня развиваются очень стремительно. Врачи отделения ВРТ Центра семейной медицины имеют высокую квалификацию, они проходили обучение и стажировки в ведущих мировых клиниках. Это позволяет работать с каждым пациентом индивидуально.

Мы можем предложить различные методики вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и гормональной стимуляции: это и стандартные протоколы, мини-программы, пункции в естественном цикле (без стимуляции), протоколы DuoStim и др. Центр семейной медицины является первой клиникой в Екатеринбурге, которая стала использовать систему индивидуального штрихкодирования для пациентов, которая исключает вероятность перепутать биоматериал (яйцеклетки, сперму, эмбрионы).

Мы активно используем высокотехнологичный инкубатор для культивирования эмбрионов EmbryoScope, который обеспечивает стабильные условия для развития эмбрионов: встроенная система видеонаблюдения позволяет эмбриологу не доставать эмбрионы из инкубатора, а искусственный интеллект дает балльную оценку качества каждого эмбриона и возможность выбрать лучший для переноса. После завершения культивирования эмбрионов пациентам выдается флешка с записью их деления.

Много ли среди пациентов клиники пар старше 40 лет, которые решили стать родителями?

— Запрос на позднее материнство становится все более актуальным.

Если проанализировать статистику, средний возраст пациентов, участвующих в программах ЭКО, увеличивается очень быстро — на год-полтора ежегодно. Когда мы начинаем работать с такими пациентами, всегда оцениваем общее состояние здоровья, физическую и психологическую готовность женщины стать мамой. Нам важно получить в результате не только беременность, но и счастливую здоровую семью.

Как я уже отмечала, после 35 лет количество и качество яйцеклеток снижается. Таким пациенткам предлагаем проводить преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, которое позволяет минимизировать риск генетических отклонений. В том случае, если получение эмбрионов с использованием собственных ооцитов невозможно, предлагаем перевод в альтернативные программы — донорства ооцитов. На базе Центра семейной медицины действует агентство «1000 мам», которое занимается индивидуальным подбором донорского материала для наших пациентов.

Проблема онкологии становится все актуальнее — рак молодеет, а терапия, которая назначается пациентам, приводит к бесплодию. Мужчины и женщины, которые прошли через такое лечение, в будущем могут стать родителями?

— Действительно, пациентов, которые хотят стать родителями после лечения онкологических заболеваний, становится больше. И у нас уже есть пары, которые смогли после выздоровления родить здоровых малышей, воспользовавшись своими криоконсервированными половыми клетками до лечения онкологии. Но каждый случай индивидуален и зависит от многих факторов.

Если с проблемой онкологии столкнулся мужчина и перед лечением успел заморозить свой биологический материал — в дальнейшем его супруга сможет воспользоваться ВРТ и стать мамой.

Если онкологию диагностировали у женщины, все сложнее. Мы реализуем программы отсроченного материнства: взаимодействуем с онкоцентром, проводим забор яйцеклеток до лечения. А в том случае, если у женщины удаляется яичник, — наши специалисты-эмбриологи выезжают в операционную, забирают его и в условиях лаборатории выделяют крошечные незрелые ооциты, доращивают до зрелых яйцеклеток, проводя в дальнейшем оплодотворение и криоконсервацию эмбрионов. По прошествии определенного времени после лечения женщина снимается с учета по онкологии и может воспользоваться этим материалом и стать мамой. Но прежде чем начать работать с такой пациенткой, мы всегда проводим консилиум с онкологами.

Если женщина в анамнезе перенесла онкологическое заболевание и снята с учета, после консультации онколога мы можем приступить к планированию беременности, как самостоятельной, так и в программах ВРТ.

В случае, если женщине не разрешено вступать в беременность, мы можем прибегнуть к помощи суррогатной мамы, но только при условиях, регламентированных законодательством.

Многим родителям хотелось бы уберечь детей-подростков от проблем с репродукцией в будущем. Что им необходимо для этого предпринять?

— Для подросткового возраста сложно сформулировать конкретные рекомендации именно по репродуктивному здоровью. Они скорее будут носить общерекомендательный формат.

Касаемо образа жизни. Прежде всего для подростка необходимо выстроить режим сна и отдыха, поскольку некоторые гормоны завязаны на суточном режиме синтеза, половые гормоны также вовлечены в этот процесс.

Необходимо регулировать режим и качество питания. Подростки часто наперекор родителям не спят, а вместо домашней еды питаются фастфудом, что может быть фактором формирования инсулинорезистентности, ожирения и риска развития в будущем сахарного диабета. У девушек это может привести к отсутствию овуляции или дисфункции яичников, а у юношей — к нарушению сперматогенеза.

Что касается периода становления менструального цикла у девочек-подростков, считаю, что мамам необходимо следить за менструальным циклом дочерей, и если возникают отклонения в менструальной цикличности — проконсультироваться с детским гинекологом.

Центр семейной медицины

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