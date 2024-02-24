Администрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорог

В тендере перечислены по большей части автомобильные дороги, но есть и несколько тротуаров, сейчас находящихся не в лучшем состоянии.

На ремонт дорог в Екатеринбурге власти планируют потратить более 900 млн руб. На сайте госзакупок уже объявлен соответствующий аукцион.

Деньги будут потрачены по большей части на автомобильные дороги, в предложенном мэрией списке только три тротуара: на пл. Кирова, в парке им. 50-летия Советской власти и на ул. Машинистов. Всего будет отремонтировано 22 участка на дорогах в разных районах города.

Подать заявку на участие в тендере компании могут до 29 февраля, работы на большей части объектов подрядчики должны будут выполнить до конца сентября.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Екатеринбурге серьезно перестроят ул. Николая Никонова. Она станет четырехполосной, одной из главных автомобильных артерий в районе ДИВСа, по которой будут ходить автобусы.

Также DK.RU сообщал, что в 2024 г. в городе будет отремонтировано несколько парков.