Российский бизнес открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах. Где лучше?

ОАЭ стали второй по привлекательности страной для открытия филиала компании для российского бизнеса в условиях санкций. Безоговорочное лидерство — у одной из европейских стран.

С 2022 г. россияне открыли более 11 тыс. филиалов своих компаний в дружественных странах. Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Финион», самыми популярными среди предпринимателей стали такие страны, как Сербия, ОАЭ, Киргизия и Армения.

В Сербии было открыто за два неполных года 9 тыс. филиалов, в ОАЭ — около 1,6 тыс., в Армении — 800, в Киргизии — 450. Директор «Финиона» Вячеслав Картамышев объяснил, почему Сербия стала самой привлекательной страной для российского предпринимателя:

Фирмы были открыты россиянами, в том числе по программе «ВНЖ за открытие бизнеса». Мы оцениваем их число в 600 новых офисов в 2023 г. Среди них много торговых фирм, которые поставляют продукты питания, есть детские сады, интернет-магазины, производственные мощности, компании по недвижимости и коворкинги.

Вячеслав Картамышев добавил, что самой прибыльной компанией в Сербии в 2022 г. стала нефтяная фирма Nafta Industrija Srbije (NIS), совладельцем которой выступает Россия.

Дмитрий Завьялов из РЭУ им. Г.В. Плеханова добавил, что еще несколько лет назад в Сербии проживало около 2 тыс. россиян, а сейчас — более 200 тыс.:

Страна привлекает удобным расположением, хорошим климатом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с ОАЭ. Сербия оказалась хорошей площадкой для тех компаний, у которых уже были контракты или планировался выход на европейский рынок.

Что касается ОАЭ, то в этой стране российский бизнес не просто открывает филиалы компаний, но активно наращивает присутствие в сфере услуг:

В 2023 и в 2022 гг. в ОАЭ было открыто по 800 филиалов компаний РФ. При этом в стране постоянно проживает большое количество россиян. В ОАЭ открываются салоны красоты, кофейни, рестораны, которые ориентируются именно на российского потребителя.

В «Деловой России» объяснили, что изначально российские предприниматели рассчитывали развивать производство в ОАЭ для выхода на международные рынки. Однако из-за ужесточения политики банков и закрытия счетов многие отказались от этих планов:

Приход российского бизнеса обеспечил ОАЭ приток миллиардов в банковскую систему королевства, товарооборот между РФ и ОАЭ вырос четыре раза, а ВВП Эмиратов показал существенный рост, — добавили в бизнес-объединении.

Как рассказывал DK.RU, в феврале 2024 г. крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.

Также российский бизнес активно приходит в Армению и Киргизию, где было открыто по 400 филиалов в прошлом году. Эксперты отмечают, что многие компании из РФ открывают офисы в других странах, чтобы ускорить получение товаров из-за рубежа.

При этом Киргизия интересна предпринимателям из-за высокого уровня развития текстильного производства:

Отсутствие налога на прибыль для определенных отраслей и низкие ставки на доходы физлиц создают выгодные условия и стимулируют приток инвестиций. Кроме того, доступ к рынкам в Средней Азии и других странах, с которыми Киргизия поддерживает благоприятные торговые отношения, открывает новые возможности для расширения бизнеса и увеличения экспорта, — отметил бизнес-посол «Деловой России» в этой стране Вадим Юн.

Ранее DK.RU сообщал, что по итогам 2023 г. в России зафиксировали рост спроса на бизнес-визы на 85% год к году. Сильнее всего вырос спрос на бизнес-визы в Китай, при этом срок подготовки документов занимает три-четыре дня. Также активно растет спрос на получение деловых виз в Индию, Иран, Саудовскую Аравию и Кению.