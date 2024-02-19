Вслед за Турцией и Китаем. Банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета россиян

С сентября в банках ОАЭ исчезла возможность платить из России, в том числе в дирхамах, а сейчас практически невозможно открыть счет. В правительстве РФ говорят, что проблема некритична.

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнеса.

Представитель «Деловой России» рассказал, что банки ОАЭ не принимают переводы из России и не проводят платежи в обратную сторону. Он добавил, что банки ОАЭ закрывают счета компаний, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам. Три бизнесмена, которые имеют офисы в ОАЭ, эту информацию подтвердили:

С сентября в банках ОАЭ исчезла возможность платить из России, в том числе в дирхамах, — говорят собеседники.

При этом предприниматели отмечают, что проблемы с переводами в ОАЭ начались намного раньше сложностей с турецкими и китайскими банками. Один из бизнесменов уточнил, что активное закрытие счетов началось еще с сентября 2023 г., однако банки второго эшелона готовы были пойти навстречу клиентам из России, но делали это не бесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете:

Теперь в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет. Можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки ты вылетишь как пробка, — сказал один из собеседников.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева объяснила, что открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, но это займет много времени.

Расчеты с Россией сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года, — объяснила она.

Близкий к кабмину источник рассказал изданию, что в правительстве знают о проблеме, но считают ее некритичной и решаемой.

Напомним, что президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Против таких организаций могут применить санкции, если будет доказан факт проведения сделок с российским бизнесом, который занят в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.

Ранее DK.RU сообщал, что после указа президента США некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний и серьезно ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести банковскую карту. Усложнилось проведение расчетов и с банками Китая. китайские банки начали ужесточать правила финансирования российских клиентов после того, как США пообещали ввести против них вторичные санкции и приватизировать американские активы. Также банки Кипра стали активно закрывать счета россиян.