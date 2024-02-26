«Пекин» в Екатеринбурге вышел на забастовку. Продавцов не устраивает рост цен в ТЦ

Сегодня в торговом центре «Пекин» у «Таганского ряда» не работают многие магазины, продавцы собрались в коридорах и требуют отменить уже второе с января повышение цен на аренду торговых площадей.

Сотрудники торгового центра «Пекин» у рынка «Таганский ряд» устроили забастовку из-за повышения арендной платы. Магазины закрыты. Работники ТЦ, пишет телеграм-канал «Безумный ЕКБ», возмущены ростом цен на аренду торговых площадей. В администрации информацию о забастовке изданию JustMedia прокомментировали так:

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.

Журналистам посоветовали самим приехать в торговый центр и посмотреть, что там происходит. В социальных сетях уже есть фото и видео забастовки. Торговые точки «Пекина» закрыты ставнями, в коридорах скопилось много людей. По данным из разных источников, стоимость аренды в ТЦ решили увеличить на 20 – 30%, с чем продавцы категорически не согласны.

Одна из арендаторов рассказала Е1, что это уже второе повышение платы с начала года, при этом администрация просит вносить платеж за месяц вперед. Руководство «Таганского ряда» заявило, что рост стоимости аренды связан с повышением цен на коммунальные услуги, официальных комментариев при этом никто не дает.

Напомним, в середине января в Кушве Свердловской области жители вышли на городскую площадь и записали обращение к президенту России. В городе с населением в несколько десятков тысяч человек работала только одна машина скорой помощи.

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