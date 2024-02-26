«Все под контролем». Силуанов — о бюджете, замороженных активах и стабильности рубля

Министр финансов рассказал, что за прошлый год экономика страны выросла на 3,6%. И добавил, что в этом году Минфин запланировал бюджет исходя из цены нефти в $70 и курса 90 руб. за доллар.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости рассказал о ситуации с бюджетом РФ, предупредил о недопустимости конфискации российских активов за рубежом, о сдвигах в мировой экономике и комфортном курсе рубля. DK.RU собрал главные тезисы:

Про бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ за январь 2024 г. составил 308 млрд руб., или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 трлн руб. (рост на 84,8% к уровню января 2023 г.), нефтегазовые — 675 млрд руб. (на 58,7% выше аналогичного периода прошлого года), поделился статистикой министр:

Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий. Понятно, что рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, но надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно-кредитную политику. В начале года стали жестче контролировать необходимость авансирования, требуем обоснования под конкретную закупку, выполнения работ. Поэтому траты средств в начале года идут медленнее прошлогодних темпов.

Как рассказывал DK.RU, по итогам 2023 г. ненефтегазовые доходы бюджета составили 20,3 трлн руб., увеличившись за год на 25%. Нефтегазовые доходы составили 8,8 трлн руб. и год к году сократились на 23,9%. Дефицит бюджета при этом составил 1,5% ВВП.

Антон Силуанов также рассказал, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2024 г. сократился на 43 млрд руб., до 11,922 трлн руб.:

В этом году мы запланировали бюджет исходя из цены нефти в 70 долларов и курса 90 руб. за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше 65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объемах, но все расходы будут профинансированы.

Про замороженные активы

Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ:

Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ.

При этом глава Минфина РФ добавил, что другие государства делают выводы из этой ситуации:

Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах — это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана.

Про экономическую ситуацию в мире

Министр финансов отметил, что в мировой экономике происходят серьезные сдвиги: развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны «большой семерки»:

Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера… Действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны «большой семерки». Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию — это последствия смены парадигмы.

Антон Силуанов убежден, что санкции сделали российскую экономику только сильнее:

За прошлый год экономика выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%), — уточнил он.

Про курс рубля

Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 руб. за доллар и является стабильным, сказал Антон Силуанов:

Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 руб. за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, среднее значение курса доллара в 2024 г. составит 90,1 руб., в 2025 и 2026 гг.— 91,1 и 92,3 руб. за доллар соответственно.

Напомним также, что 16 февраля ЦБ на заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Свое решение ЦБ объясняет наблюдающимся снижением инфляции — в среднем за декабрь-январь темпы роста цен с поправкой на сезонность снизились до 6,6% в пересчете на год. Напомним, в осенние месяцы инфляция держалась на уровне 11,5%.