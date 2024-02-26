В Екатеринбург прибыли новые автобусы

Новые машины сейчас проходят регистрацию в ГИБДД, сразу после получения номеров они будут курсировать по пяти маршрутам, связывающим отдаленные районы с ключевыми точками города.

В марте по Екатеринбургу начнут курсировать новые автобусы. Пресс-служба мэрии сообщает, что тридцать новых автобусов будут обслуживать пять городских маршрутов, это стало возможно благодаря финансированию из специального казначейского кредита и поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Новые автобусы направят на маршруты:

№ 85 поселок Медный – Институт связи;

№ 88 поселок Шабровский – станция метро «Ботаническая»;

№ 91 поселок Горный Щит – станция метро «Ботаническая»;

№ 95 озеро Чусовское – Институт связи;

№ 97 поселок Рудный – станция метро «Ботаническая».

В новых автобусах имеются валидаторы для оплаты проезда, кондиционеры и видеокамеры. В ближайшее время их должны зарегистрировать в ГИБДД, сразу после получения госномеров машины выйдут на маршруты, это произойдет в первой половине марта.

В конце 2023 г., напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал закупку 330 автобусов для городов и сел с помощью специального казначейского кредита — новой программы правительства РФ, которая позволяет регионам получать займы на срок до 15 лет под 3% годовых.

Напомним, проблема с общественным транспортом обострилась в Екатеринбурге минувшей осенью. На маршрут выходит мало транспорта, автобусы, трамваи и троллейбусы постоянно забиты людьми. В «Гортрансе» заявляют, что проблема не в поломках транспорта, а в нехватке водителей и кондукторов.

Ситуация с частными общественными перевозками тоже вызывает множество вопросов.