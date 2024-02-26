Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
92,75
100,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбург прибыли новые автобусы

В Екатеринбург прибыли новые автобусы
Иллюстрация: freepik.com

Новые машины сейчас проходят регистрацию в ГИБДД, сразу после получения номеров они будут курсировать по пяти маршрутам, связывающим отдаленные районы с ключевыми точками города.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В марте по Екатеринбургу начнут курсировать новые автобусы. Пресс-служба мэрии сообщает, что тридцать новых автобусов будут обслуживать пять городских маршрутов, это стало возможно благодаря финансированию из специального казначейского кредита и поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Новые автобусы направят на маршруты:

  • № 85 поселок Медный – Институт связи;
  • № 88 поселок Шабровский – станция метро «Ботаническая»;
  • № 91 поселок Горный Щит – станция метро «Ботаническая»;
  • № 95 озеро Чусовское – Институт связи;
  • № 97 поселок Рудный – станция метро «Ботаническая».

В новых автобусах имеются валидаторы для оплаты проезда, кондиционеры и видеокамеры. В ближайшее время их должны зарегистрировать в ГИБДД, сразу после получения госномеров машины выйдут на маршруты, это произойдет в первой половине марта.

В конце 2023 г., напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал закупку 330 автобусов для городов и сел с помощью специального казначейского кредита — новой программы правительства РФ, которая позволяет регионам получать займы на срок до 15 лет под 3% годовых.

Напомним, проблема с общественным транспортом обострилась в Екатеринбурге минувшей осенью. На маршрут выходит мало транспорта, автобусы, трамваи и троллейбусы постоянно забиты людьми. В «Гортрансе» заявляют, что проблема не в поломках транспорта, а в нехватке водителей и кондукторов. 

Ситуация с частными общественными перевозками тоже вызывает множество вопросов.

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • 500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте
  • Администрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорогАдминистрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорог
  • За выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафыЗа выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафы
  • В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школойВ Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.