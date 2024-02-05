Перевозчиков Екатеринбурга штрафуют, но что это меняет?

Чаще всего «Гортранс» и частных перевозчиков в прошлом году штрафовали за неисполнение условий контракта: невывод транспорта на рейс или его ненадлежащее состояние.

Перевозчики Екатеринбурга в прошедшем году получили более тысячи штрафов за неисполнение условий контракта, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. Речь идет о штрафах как «Гортранса», так и частных перевозчиков.

«Проблема в том, что транспортный комитет не может надавить на перевозчиков. Штрафы такие маленькие — около тысячи рублей, что представителям компаний вообще без разницы. У них главная отмазка неисполнения условий контрактов — нехватка водителей. Но проблема в том, что все штрафы перевозчики навешивают на самих водителей. Кто в таких условиях будет работать?» — комментирует ситуацию источник издания.

Мало того, по новым документам, которые заключили в конце 2023 года, условия не улучшились, наоборот — меньше автобусов заявлено. Обслуживание в городе на самом неудовлетворительном уровне, — дополнил он.

Чаще всего в 2023 г. перевозчиков штрафовали за невывод на маршрут транспортных единиц, а также за их плохое состояние.

Ранее на DK.RU: «Сейчас на маршруты выходит 60% автобусов, если ничего не сделаем — будет 20%»

Напомним, ситуация с общественным транспортом в Екатеринбурге уже не один месяц остается крайне сложной. Трамваи, автобусы и троллейбусы ходят редко и заполнены до отказа. В администрации при этом заявляли, что проблема не в том, что большая часть транспорта не выходит на маршруты из-за поломок, а в острой нехватке водителей, писал JustMedia.

В конце 2023 г. куратором общественного транспорта в городе стал Рустам Галямов — он теперь отвечает за работу городского метрополитена и наземного транспорта. Под руководство вице-мэра перешли транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция».