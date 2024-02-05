Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.02
90,66
98,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Перевозчиков Екатеринбурга штрафуют, но что это меняет?

Перевозчиков Екатеринбурга штрафуют, но что это меняет?
Иллюстрация: ru.freepik.com

Чаще всего «Гортранс» и частных перевозчиков в прошлом году штрафовали за неисполнение условий контракта: невывод транспорта на рейс или его ненадлежащее состояние.

#НОВОСТИ

Перевозчики Екатеринбурга в прошедшем году получили более тысячи штрафов за неисполнение условий контракта, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. Речь идет о штрафах как «Гортранса», так и частных перевозчиков.

«Проблема в том, что транспортный комитет не может надавить на перевозчиков. Штрафы такие маленькие — около тысячи рублей, что представителям компаний вообще без разницы. У них главная отмазка неисполнения условий контрактов — нехватка водителей. Но проблема в том, что все штрафы перевозчики навешивают на самих водителей. Кто в таких условиях будет работать?» — комментирует ситуацию источник издания.

Мало того, по новым документам, которые заключили в конце 2023 года, условия не улучшились, наоборот — меньше автобусов заявлено. Обслуживание в городе на самом неудовлетворительном уровне, — дополнил он.

Чаще всего в 2023 г. перевозчиков штрафовали за невывод на маршрут транспортных единиц, а также за их плохое состояние.

Ранее на DK.RU: «Сейчас на маршруты выходит 60% автобусов, если ничего не сделаем — будет 20%»

Напомним, ситуация с общественным транспортом в Екатеринбурге уже не один месяц остается крайне сложной. Трамваи, автобусы и троллейбусы ходят редко и заполнены до отказа. В администрации при этом заявляли, что проблема не в том, что большая часть транспорта не выходит на маршруты из-за поломок, а в острой нехватке водителей, писал JustMedia.

В конце 2023 г. куратором общественного транспорта в городе стал Рустам Галямов  он теперь отвечает за работу городского метрополитена и наземного транспорта. Под руководство вице-мэра перешли транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция».

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Российские пиломатериалы больше не ввозятся ни в одну европейскую странуРоссийские пиломатериалы больше не ввозятся ни в одну европейскую страну
  • Кадровый голод: «Красная Поляна» недосчиталась четвертой части крупье и официантовКадровый голод: «Красная Поляна» недосчиталась четвертой части крупье и официантов
  • Власти Екатеринбурга вновь заговорили о новых станциях метроВласти Екатеринбурга вновь заговорили о новых станциях метро
  • Завезем «рабов» из Индии? Кадровые агентства предлагают нестандартные решенияЗавезем «рабов» из Индии? Кадровые агентства предлагают нестандартные решения
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.