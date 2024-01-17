«Сейчас на маршруты выходит 60% автобусов, если ничего не сделаем — будет 20%»

Состоялась первая за несколько лет встреча частных перевозчиков Екатеринбурга с городской администрацией. Стороны ни к чему не пришли, но договорились вновь встретиться в феврале.

Частные автобусные перевозчики Екатеринбурга встретились с Рустамом Галямовым, вице-мэром города, который с начала этого года курирует транспортную сферу. Подобных встреч не проводилось несколько лет, пишет 66.RU.

Представители сферы пояснили, что выпускают на маршруты только 60% автобусов и, если ситуация не поменяется, их станет еще меньше, всего 20%. Чтобы автобусов стало больше, необходимо пересматривать контракты, заключенные ранее между частниками и мэрией.

Перевозчики считают, что сейчас плата за километр пробега очень маленькая. Автобусы малого класса получают за каждый километр 3,5 руб., среднего — 4,4 руб., большого — 41,5 руб. Также существуют проблемы с кадрами, не хватает водителей и кондукторов. Стоимость лизинга же выросла с 17% до 25%.

Частные перевозчики считают, что администрация города должна платить им в целом «за выполнение транспортной работы», а не за то, сколько людей перевезено.

Ни к какому решению стороны не пришли, следующая подобная встреча намечена на февраль — в надежде, что к этому времени удастся выработать конкретный план изменения ситуации.

Напомним, проблема с общественным транспортом в Екатеринбурге очень сильно обострилась в последние месяцы. Трамваи, автобусы и троллейбусы ходят редко и заполнены до отказа. В администрации при этом заявляли, что проблема не в том, что большая часть транспорта не выходит на маршруты из-за поломок, а в острой нехватке водителей.

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