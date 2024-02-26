Власти Екатеринбурга задумали поменять брусчатку

В исторической части города в этом году могут поменять часть дорожного покрытия. Ранее, напомним, плитку в городе активно заменяли асфальтом.

В историческом центре Екатеринбурга поменяют брусчатку. Пресс-служба администрации заявила, что дорожное покрытие будет заменено в том числе на пешеходном переходе на перекрестке пр. Ленина и ул. 8 Марта. Работы намечены на летние месяцы.

Напомним, вопрос о замене брусчатки на асфальтовое покрытие в центре города ранее уже вставал. В 2022 г. в Екатеринбурге плитку массово заменяли асфальтом. По словам мэра Алексея Орлова это была вынужденная мера, так как хорошей плитки не было:

Плитки хорошей нет, асфальт лучше выглядит, его удобнее обслуживать. Понятно, что в знаковых местах мы плитку или брусчатку сохраняем. А при массовых ремонтах улично-дорожной сети, особенно парковочных карманов, конечно, проще асфальтом сделать — и красиво, и долговечно.

Напомним, на 2024 г. в городе намечена еще одна серьезная дорожная стройка. Ныне двухполосную ул. Николая Никонова у ДИВСа и ЖК «Макаровский» расширят до четырех полос. По проекту мэрии,улицу продлят до ул. Челюскинцев, появится сквозной проезд от ул. Шевченко к Макаровскому мосту. Схема реконструкции дороги опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

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