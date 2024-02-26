Как вернуть деньги из QIWI Банка? Почти 5 миллиардов зависли на счетах

Прогнозы аналитиков оправдались. Центробанк рассказал о почти 10 млн электронных кошельков, на которых зависли деньги россиян. QIWI Банк был важным посредником для вывода денег за границу.

Центробанк выпустил релиз, в котором рассекретил фактические данных о «зависших» в недрах QIWI Банка средств россиян, пишет РБК. В общей сложности объем средств на электронных кошельках QIWI составил 4,4 млрд руб. на 9,3 млн электронных кошельков, уточняет Агентство по страхованию вкладов. Больше всего выявлено кошельков с упрощенной идентификацией — 7,15 млн. На них размещено 2,25 млрд руб., в том числе на кошельках с полной идентификацией клиента — 1,76 млрд руб., на анонимных — около 277 млн руб.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка и объяснил это нарушением требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Регулятор выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций. В QIWI было открыто 13,8 млн активных кошельков:

Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг.

В АСВ рассказали, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в составе третьей очереди. При этом АСВ работает над упрощением процедуры подачи заявлений на возмещение средств. Владельцам кошельков нужно будет указать ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, платежные реквизиты кредитора, номер кошелька и сумму денежных средств. К требованию надо приложить справку сотового оператора с подтверждением, что номер, на который оформлен кошелек, принадлежит кредитору. На рассмотрение заявки потребуется до 30 рабочих дней, а выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур. У банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.

Напомним, компания QIWI предоставляла банкам сервис по оплате разного рода услуг, с помощью которого кредитные организации могли проводить платежи своих клиентов за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж, и была одной из инфраструктурных компаний на российском платежном рынке. Всего работало более тысячи услуг, говорится на сайте компании. QIWI за 9 месяцев 2023 г. оценивала объем переводов через свои платежные сервисы в 1,45 трлн руб. Банк выполнял роль посредника, который связывал поставщика услуги и другую кредитную организацию.

Из-за отзыва лицензии пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны, перестала работать платежная система Contact, которая используется для переводов денег за границу. У ряда компаний и кредитных организаций, в числе которых Райффайзенбанк, Газпромбанк, Металлинвестбанк, ОТП Банк, возникли проблемы с оплатой услуг связи и ЖКХ, писал DK.RU.