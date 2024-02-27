Правительство РФ с 1 марта введет запрет на экспорт бензина на полгода

С соответствующим предложением выступил вице-премьер Александр Новак, он объяснил, что в противном случае в России возникнет дефицит топлива из-за сезона повышенного спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024 г., пишет РБК. Временный запрет будет введен на фоне сезонного роста спроса и будет распространяться на экспорт согласованных объемов поставок топлива в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Ввести временный запрет на экспорт бензина 21 февраля предложил вице-премьер Александр Новак, в письме к правительству он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, — сообщил Новак.

Эффективными мерами реагирования Новак назвал увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива.

Он отметил, что доля бензина, реализуемого на бирже, сейчас и так находится на достаточно высоком уровне, а дальнейшее повышение норматива приведет к «перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги». Это не увеличит предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта, считает вице-премьер.

Издание добавляет, что биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала 2024 г. выросли на 8–23%, при этом в опте темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 не изменилась.

Напомним, что ранее правительство уже применяло запрет экспорта топлива. В сентябре 2023 г., когда цены на бензин и дизель резко пошли вверх и возник дефицит топлива, возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ. Тогда правительство экстренно запретило экспорт бензина, сообщал DK.RU.

В январе 2024 г. грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны. Они отмечали, что после снятия кабмином в октябре 2023 г. ограничений на экспорт дизеля цены снова стали расти. Отечественным нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за границу, нежели внутри России. В Минэнерго тогда отвечали, что повода для ввода ограничений нет.