Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова отправили в тюрьму

Приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Гособвинитель запрашивал для Ширшикова шесть лет колонии за пост в соцсетях, но ему назначили меньший срок.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма. Ему назначил два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд запретил пиарщику администрировать сайты в течение двух лет.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал комментарий о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта. В ходе суда Ярослав Ширшиков признал вину и попросил суд назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного статьей об оправданий терроризма (до 1 млн руб.).

В процессе расследования уголовного дела Минюст провел экспертизу высказывания пиарщика и не нашел в нем признаков оправдания терроризма. После этого УФСБ по Свердловской области провело собственную экспертизу и нашло необходимые признаки состава преступления, — сообщает JustMedia.ru.

Накануне Ярослав Ширшиков опубликовал на своей странице в ВК фото на фоне здания суда с пакетом из супермаркета.

Сгонял в «Пятёрочку», купил курить/заварить, на случай, если в СИЗО сейчас ехать. Оглашение приговора через десять минут, — прокомментировал он.

Гособвинитель просил назначить Ширшикову шесть лет колонии и запретить вести telegram-каналы в течение трех лет.

Ранее DK.RU сообщил, что экс-владельца национализированного ЧЭМК Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве, а потом отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций трех челябинских металлургических предприятий — ЧЭМК, Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов. До этого момента предприятия контролировала «Компании Эталон», принадлежащая Людмиле и Юрию Антиповым.