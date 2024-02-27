Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
92,75
100,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дом Метенкова и еще 984 объекта выбыли из списка запрещенной к продаже госсобственности

Дом Метенкова и еще 984 объекта выбыли из списка запрещенной к продаже госсобственности
Иллюстрация: страница музея "Дом Метенкова" в Телеграм

Ранее в перечень объектов, не подлежащих отчуждению, входило 1134 здания в Свердловской области, сейчас их 149. Соответствующий закон приняло ЗАКсО и подписал губернатор Евгений Куйвашев.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области был опубликован закон «О перечне объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

В новой редакции перечень изрядно сократился: в нем осталось 149 зданий из 1134. Таким образом региональные власти вывели из-под запрета к продаже в частные руки 984 объекта, включая дом Метенкова, дом Сяно и усадьбу Железнова.

В списке остались Свердловский театр драмы и Театр музкомедии. В него включили здание Заксобрания, «Екатеринбург-Арену», колледж Ползунова, музей «Россия — моя история», Свердловский краеведческий музей и другие.

При приобретении здания-памятника частное лицо не может распоряжаться им по своему усмотрению: все действия по ремонту и реконструкции должны быть согласованы с властями.

Ранее DK.RU рассказал, что особняк у «Тихвина» вернули к жизни за 80 млн руб., весной в нем откроют бистро. В 2021 г. инвестор приобрел его у мэрии через аукцион за 17,9 млн руб.

В то же время передача старинных зданий в частные руки может обернуться их разрушением. Напомним, что в ночь на 24 января в Екатеринбурге начался снос исторического дома на ул. Чернышевского. В 2019 году он был отреставрирован в рамках «Том Сойер Феста». После огласки работы были приостановлены.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • 500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте
  • Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТББаскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ
  • Администрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорогАдминистрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорог
  • Европейцы подозревают Raiffeisen Bank в отмывании денег с участием РоссииЕвропейцы подозревают Raiffeisen Bank в отмывании денег с участием России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.