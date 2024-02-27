Дом Метенкова и еще 984 объекта выбыли из списка запрещенной к продаже госсобственности

Ранее в перечень объектов, не подлежащих отчуждению, входило 1134 здания в Свердловской области, сейчас их 149. Соответствующий закон приняло ЗАКсО и подписал губернатор Евгений Куйвашев.

27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области был опубликован закон «О перечне объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

В новой редакции перечень изрядно сократился: в нем осталось 149 зданий из 1134. Таким образом региональные власти вывели из-под запрета к продаже в частные руки 984 объекта, включая дом Метенкова, дом Сяно и усадьбу Железнова.

В списке остались Свердловский театр драмы и Театр музкомедии. В него включили здание Заксобрания, «Екатеринбург-Арену», колледж Ползунова, музей «Россия — моя история», Свердловский краеведческий музей и другие.

При приобретении здания-памятника частное лицо не может распоряжаться им по своему усмотрению: все действия по ремонту и реконструкции должны быть согласованы с властями.

Ранее DK.RU рассказал, что особняк у «Тихвина» вернули к жизни за 80 млн руб., весной в нем откроют бистро. В 2021 г. инвестор приобрел его у мэрии через аукцион за 17,9 млн руб.

В то же время передача старинных зданий в частные руки может обернуться их разрушением. Напомним, что в ночь на 24 января в Екатеринбурге начался снос исторического дома на ул. Чернышевского. В 2019 году он был отреставрирован в рамках «Том Сойер Феста». После огласки работы были приостановлены.