С начала года свердловчане потратили на цветы более 5 млн долларов

За январь-февраль в регион завезли около 900 тонн цветов. К Международному женскому дню ожидается прибытие еще 40 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. цветы подорожали на 35%.

По данным Уральского таможенного управления, с начала года в Свердловскую область завезли порядка 900 тонн цветов на общую сумму в $5 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. рост в стоимостном выражении составил 35%, в физическом — 29%.

Только в феврале таможенники оформили свыше 630 тонн цветов на сумму $3,5 млн. К 8 марта в регион прибудет еще 40 тонн цветов.

Основная доля импорта приходится на гвоздики, хризантемы, розы, тюльпаны и акации. Главные поставщики продукции — Эквадор и Нидерланды. Ее везут на Урал автотранспортом и авиатранспортом, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, екатеринбургская таможня ежегодно отчитывается о поставках цветов к 8 Марта. В 2023 г. в Екатеринбург приехало в три раза меньше цветов, чем в прошлом. С 2022 г. цветы привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Изменилась логистика, а не страны-поставщики. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в столицу Урала.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбург прибыла большая партия китайских автомобилей. Стоимость груза оценена более чем в 17 млн китайских юаней — почти 212 млн руб. по текущему курсу. Общий вес «легковушек» из Поднебесной — более 247 тонн.