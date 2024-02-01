В Екатеринбург прибыла большая партия китайских автомобилей

Стоимость груза оценена более чем в 17 млн китайских юаней — почти 212 млн руб. по текущему курсу. Общий вес «легковушек» из Поднебесной — более 247 тонн.

В Екатеринбург доставили крупную партию китайских легковых авто — 156 штук. Машины прибыли на площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в 55 контейнерах.

Общий вес груза составил 247 тонн, стоимость — более 17 млн китайских юаней.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, транспорт из Китая активно завоевывает авторынок рынок Свердловской области. В 2023 г. в регион из прибыли более трех тысяч машин из КНР, из них более 1700 — спецтехника, пишет JustMedia.ru.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. Средний Урал вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего выросла стоимость новых автомобилей: на 82,2% до 3,1 млн руб. Регион занял четвертое место — после Ставропольского края (цена авто подскочила на 129% до 3,7 млн руб.), Пермского края (+100% до 2,89 млн руб.) и Башкортостана (+84% до 2,38 млн руб.).

Подержанные иномарки подорожали в регионе почти на треть. В декабре 2023 г. средняя стоимость подержанной машины достигла 1,379 млн руб.

Напомним, что предприниматель из Екатеринбурга избавляется от авто, на которых ездили депутаты. В течение десяти лет депутаты Государственной думы от Свердловской области передвигались на авто, взятых в аренду у предпринимателя Антона Шендрика (он выигрывал тендеры). Сейчас он меняет состав своего автопарка: избавляется от Toyota Camry и покупает российские машины. Шендрик продает подержанные иномарки знакомым в бизнес-кругах за два-три миллиона рублей, цена зависит от состояния и комплектации. За последние два месяца он реализовал шесть авто. Народные избранники пересядут на «Москвичи 6».