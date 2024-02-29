«Это по-настоящему»: JAECOO удивляет европейскими замашками

Просто и лаконично, по-мужски — так позиционирует себя автомобиль JAECOO J7. Если вы по-настоящему ностальгируете по хорошим европейским машинам, имеет смысл отправиться в тест-драйв на этой модели.

Строгий, современный, изящный и лаконичный JAECOO появился в Екатеринбурге. Корреспондент DK.RU побывал у официального дилера JAECOO ОКАМИ ЗАПАД, чтобы посмотреть на новинку и испытать на себе его ходовые качества.

Говорят, что название автомобиля JAECOO пошло от немецкого слова «jager» и английского «cool», то есть «крутой охотник». Зато если сказать это слово в Китае, местные жители услышат «чжей ку», что переводится как «команда талантливых и умных людей». Бренд JAECOO обращается к тем, кто предпочитает более сдержанный, при этом статусный и даже брутальный стиль.

Затейливая светодиодная оптика с шахматным узором, двухцветная комбинация окраски кузова, выдвижные ручки дверей и практичность: все это мы любили в почившем для российского рынка английском автопроме. JAECOO J7 в каком-то смысле является продолжателем европейских традиций дизайна.

Под брендом JAECOO будут продаваться только кроссоверы, причем с характерным внедорожным стилем. Внешняя фирменная черта и главное отличие JAECOO JAECOO J7 для нашего рынка — огромная радиаторная решетка и необычные фары в стиле любимого россиянами европейского коллеги

Автомобиль для тест-драйва JAECOO приветствует меня фирменным выдвижением ручек. В не самую «чистую» погоду это позволяет открыть машину буквально не пачкая рук, а также улучшает эргономику автомобиля.

Честно говоря, от последних новинок автопрома ожидаешь определенных элементов, ставших уже привычными, кочующих от марки к марке, — длинных мультимедийных панелей, обтекаемых округлых форм и яркого дизайна. Но JAECOO меньше всего напоминает стереотипный китайский автомобиль. Дотошное в хорошем смысле отношение к пространству салона и внимание к мелочам, как известно, и делают настроение.

JAECOO J7 имеет множество «фишек», которых в таком многообразии нет ни у кого из китайских полноприводных одноклассников, включая конкурентов из премиум-сегмента.

При заводе машины вы наблюдаете проекцию HUD на ветровом стекле. Отъезжающее назад для удобного входа/выхода сиденье водителя невероятно комфортно, салон кажется намного просторнее, и даже для высокого человека открывается прекрасный обзор и нет ощущения низкого потолка.

В JAECOO J7 просторно. Приборная панель кажется непривычно компактной и квадратной. Но, чуть разобравшись, понимаешь, что и это все — исключительно для удобства водителя. Возможность регулировки эффективности тормозов, микролифт и подсветка расположены в перчаточнике. Даже управление щетками стеклоочистки работает у JAECOO J7 по европейской схеме — щетки включаются вверх, а не вниз, как на всех «азиатах». Это намек на то, что машина нацелена на европейский рынок.

Где-то между Tiguan и Touareg

Выезжаем на трассу, и я замечаю, насколько легко привыкнуть к этой машине. Если сравнить с более дешевыми коллегами по цеху, технически мы увидим ту же связку мотор плюс коробка. Но вот работают они совершенно иначе. Если в OMODA 150 лошадей, тут уже 186 и другая прошивка. Теперь мотор и коробка в связке работают более плавно и слаженно.

Двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, вентиляция водительского кресла, беспроводная зарядка, четыре USB-разъема, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски — все это базовая комплектация. А для российских покупателей важно то, что кузов JAECOO JAECOO J7 оцинкован полностью, включая крышу

Мы выезжаем на трассу, и удобный руль с полным подогревом не хочется выпускать из рук. Нет раздражающего ощущения, что автомобиль управляет вами и его приходится постоянно ловить. Управлять JAECOO J7 — одно удовольствие.

Помимо этого, JAECOO J7 обладает такими люксовыми качествами, как start-stop (технология, позволяющая автоматически выключать и запускать двигатель на светофорах и в пробках для экономии топлива), очистка (ионизация) воздуха в салоне, автоматическое переключение света фар ближний/дальний, вентиляция передних сидений, голосовое управление, противотуманные фары и полноразмерная запаска.

JAECOOo бросает вызов стереотипам про «суровые» автомобили. Выглядит нарочито брутально, но при этом комфорт для водителя и пассажиров продуман до мелочей

По правую руку от водителя — мощная беспроводная зарядка. При этом машина оснащена специальной системой охлаждения для заряжающегося гаджета, дизайнер подумал и об этом.

Важно, что это автомобиль с полным приводом, каких немного среди новинок российского рынка. Поэтому его часто покупают жители коттеджей, а также все, кто желает чувствовать себя максимально уверенно и надежно на любой дороге и при любых погодных условиях. Основные покупатели JAECOO J7 сегодня — это мужчины, как молодые бизнесмены, так и состоявшиеся статусные главы семейств.

При всем своем мужском характере JAECOO J7 думает обо всех пассажирах. В дверные карты на втором ряду встроены световые элементы, которые загораются, если в слепых зонах справа или слева оказывается автомобиль. Задние сиденья оснащены полноценным подогревом и отдельными USB-зарядками, ну, а дополнительный свет в салоне обеспечивает полноценная панорамная крыша с раздвижным люком.

JAECOO J7 — единственный кроссовер, рейлинги которого способны выдерживать груз массой до 75 кг. У всех прочих, даже из других ценовых категорий, — не более 50 кг

Экран информационно-развлекательной системы диагональю 14,8 расположен вертикально, так что водителю несложно дотянуться до любой его точки и без проблем считать необходимую информацию. Благодаря 8-ядерному процессору Qualcomm 8155 и 16 Гб оперативной памяти планшет загружается и работает быстро, почти как обычный гаджет.

Автомобиль существует в двух вариантах — передне- и полноприводном. Причем и в том, и в другом случае будет использоваться одинаковая связка двигателя и коробки передач: турбомотор объемом 1,6 л и мощностью 186 л.с. при крутящем моменте 275 Нм и семиступенчатый робот Getrac 7DCT300. Это полностью алюминиевая рядная «четверка» с непосредственным впрыском (бензин поступает в камеру сгорания под давлением до 350 бар), цепным приводом ГРМ, фазовращателями и турбонаддувом с промежуточным охлаждением. Между прочим, это первый в Китае ДВС, соответствующий нормам Евро-6, вернее, его локальному аналогу.

Полноприводная система JAECOO J7 ARDIS (All-Road Drive Intelligent System), она же — многодисковая муфта, созданная инженерами ZF, предполагает четыре внедорожных режима: снег, песок, камни и бездорожье (авто). Но, испытывая машину на пересеченной местности, напоминаем себе, что JAECOOo JAECOO J7 — не внедорожник, а удобный городской кроссовер, у которого, впрочем, есть версии с передним и полным приводом от всемирно известных поставщиков ZF или BorgWarner. Разница в цене между минимальной и максимальной комплектациями — менее 500 тыс. руб.

Из опыта общения дилера с клиентами — В начале зимы на тест приехала живущая в пригороде семья: нам важен полный привод, но вы же понимаете, это Китай, тем более привод подключаемый... Для таких клиентов мы иногда делаем исключение и едем по бездорожью. В тот день город завалило снегом, а мы отправились на лесную тропу. Отец семейства проехался по глубокому снегу, и авто ни разу не подвел. На следующий день эта семья вернулась с предоплатой. Надо сказать, до сих пор в восторге, поддерживаем обратную связь. erid: LjN8KaEoF

Багажник не самый большой — 412 литров, но сделан с душой. Ни в одной другой машине мне не встречалось так много разных фишек, даже «шильдик» JAECOO J7 убран под стекло, делая обслуживание машины более удобным. При поднятых спинках второго ряда объем багажника увеличивается до 1332 литров. Сиденья идеально раскладываются в плоскость, превращаясь в полноценное спальное место. В подполье уместилась полноразмерная запаска, при этом организация багажного отделения тоже на высоте.

Кажется, авторы JAECOO J7 — реальные фанаты рационального использования пространства: отдельные эргономичные отсеки в багажнике есть и для знаков, и для аптечки, и для инструментов. Поднимаясь вверх, крышка багажника демонстрирует крючки, на которые можно подвесить пакеты, фонарь, и закрепленный знак аварийной остановки. По краям разместились шесть такелажных петель, сетки можно крепить в разных конфигурациях. В основном отделении предусмотрена не только рулонная шторка, но и съемные полки, разделяющие багажник на отсеки по вертикали. При этом багажник оснащен полноценной розеткой на 12 вольт

Какие прогнозы?

Китайцы в целом будут становиться лучше, главное, успевать их забрать, ведь с 1 апреля в России снова повысят утилизационный сбор. Вероятно, модельный ряд 2024 г. из-за этого может стать дороже, но плюс в том, что те автомобили, которые уже успели завести в Россию, не будут дорожать.

Раньше, если вам был нужен достойный кроссовер с внедорожным дизайном, вы отправлялись в салон за Range Rover Evoque. Теперь вас ждут в шоурумах JAECOO. Тем более что данный автомобильный бренд уже анонсировал новую модель, на этот раз — с еще более просторным багажником и салоном.

Сейчас JAECOO J7 доступен в пяти цветах. Фирменным считается зеленый. Комплектация c передним приводом и турбодвигателем 1.6 обойдется от 2,6 млн руб. Полный привод со всеми возможными фишками — в 3,30 млн руб., в подарок дают КАСКО. Действуют индивидуальные привилегированные условия на приобретение автомобилей JAECOO в марте 2024 г.

ОКАМИ ЗАПАД, официальный дилер JAECOO.

Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 80

Телефон: +7 (343) 363-33-15

https://www.jaecoo-okami.ru/

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