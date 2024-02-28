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В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном

В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном
Иллюстрация: ТГ-канал Эльмиры Тукановой

В регионе все больше бизнесов заявляют о желании открыть круглогодичный бассейн. Впрочем, это коррелируется с планами чиновников. Один из таких бассейнов уже появился в 300 км от Екатеринбурга. ФОТО

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На территории загородного клуба «Яблоневый сад» появились круглогодичный бассейн и spa-комплекс. Они оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания гостей загородного клуба и духовной столицы Урала. Комплекс оснащен раздевалками, душевыми, спа-зоной, сауной, кафе. В летнем сезоне гостям spa-комплекса будет доступна летняя терраса с лежаками и видом на реку. Об этом в своем ТГ-канале рассказала Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. 

В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном 1

В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном 2

Вероятно, это не единственный подобный проект, который будет запущен в Свердловской области в этом году. Глава департамента заявила об открытии пяти таких бассейнов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке ведомства. На реализацию проектов в 2023 г. было направлено порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, вложения инвесторов составили 50%.

В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном 3

В Верхотурье открыли спа-центр с круглогодичным бассейном 4

Напомним, что о подобных планах DK.RU рассказывали Игорь Черноголов, основатель культурно-туристического проекта «Мариинские избы», и Наталья Ларионова, сооснователь «Парка сказов». Впрочем, они не единственные игроки туристического рынка, поделившиеся с DK.RU своими планами на 2024 г. Более подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале «Новые точки притяжения, маршруты и программы. Что готовится для туристов на Урале в 2024?».

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Автор: Татьяна Юстус
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